Βαθμολογία UEFA: Ολοταχώς για τη 10η θέση η Ελλάδα

Η Ελλάδα θα έχει φέτος 4 εκπροσώπους σε League Phase, με την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τον ΟΦΗ να είναι έτοιμοι να τα δώσουν όλα για τη 10η θέση της UEFA.

Μετά το τέλος των προκριματικών και την οριστικοποίηση των ομάδων που θα αγωνιστούν στις 3 League Phase, η Ελλάδα κέρδισε έδαφος στη μάχη με την Πολωνία, παρά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε.

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Η ΑΕΚ θα αγωνιστεί στη League Phase του Champions League, o Oλυμπιακός και ΟΦΗ στο Europa League και ο Παναθηναϊκός στο Conference League, την ώρα που οι Πολωνοί έζησαν μία εφιαλτική βραδιά.

Δύο ομάδες της (Ράκοβ και Γκόρνικ) αποκλείστηκαν, αφήνοντάς την με μόλις δύο εκπροσώπους.

Η διαφορά από την Ελλάδα μειώθηκε στους 1.313 βαθμούς, με την ψαλίδα να κλείνει αισθητά και τη χώρα μας να μπαίνει στη συνέχεια της σεζόν με πραγματικές πιθανότητες να προσπεράσει τόσο την Πολωνία όσο και την Τσεχία.

Η βαθμολογία