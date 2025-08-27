Ο Μίλτος Τεντόγλου τερμάτισε τελευταίος στον τελικό του μήκους στο Diamond League

Ο Μίλτος Τεντόγλου δεν τα κατάφερε στο Diamond League της Ζυρίχης, με τον Έλληνα πρωταθλητή να τερματίζει στην τελευταία θέση με άλμα στα 7.66μ.

Tην πρώτη θέση στο Diamond League στον τελικό του μήκους κατέλαβε ο Ελβετός Εχάμερ με άλμα στα 8.32μ, ενώ δεύτερος ήταν ο Φουρλάνι με 8.30μ. Ο Μίλτος Τεντόγλου από την πλευρά του είχε πολλά άκυρα άλματα και έδειξε μακριά από τον καλό του εαυτό.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής δεν κατάφερε να βρει ρυθμό στη διάρκεια του αγώνα, σημειώνοντας τέσσερα άκυρα άλματα. Οι πρώτες δύο προσπάθειές του ήταν άκυρες, ενώ στο τρίτο άλμα προσγειώθηκε στα 7,66μ., επίδοση που τελικά έμελλε να είναι και η καλύτερή του.

Η τέταρτη και έκτη προσπάθεια ήταν επίσης άκυρες, ενώ στο πέμπτο άλμα ο Τεντόγλου «σημάδεψε» τα 6,48μ., μακριά από τις συνήθεις επιδόσεις του, με τον ίδιο να δείχνει απογοητευμένος από τις προσπάθειές του.

Η τελική κατάταξη στο μήκος



1.Σιμόν Εχάμερ (Ελβετία) 8,32μ.

2.Ματία Φουρλάνι (Ιταλία) 8,30μ.

3.Λίαμ Άντοκ (Αυστραλία) 8,24μ.

4.Γουέιν Πίνοκ (Τζαμάικα) 8,15μ.

5.Κάρεϊ ΜακΛάουντ (Τζαμάικα) 8,07μ.

6.Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) 7,66μ.