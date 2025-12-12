Ο Μο Σαλάχ επέστρεψε στην αποστολή της Λίβερπουλ μετά από «ανακωχή» με τον Άρνε Σλοτ

Ο Μο Σαλάχ τα βρήκε ξανά με τον προπονητή της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ και επέστρεψε στην αποστολή για τον επόμενο αγώνα των “κόκκινων” με την Μπράιτον στην Premier League της Αγγλίας.

Μετά τη “βόμβα” που έριξε στα αποδυτήρια της Λίβερπουλ, ο Μο Σαλάχ είχε νέα προσωπική επαφή με τον Άρνε Σλοτ και φαίνεται ότι οι δυο τους συμφώνησαν για μία πρώτη… ανακωχή, με τον Αιγύπτιο επιθετικό να επανέρχεται στην ομάδα.

Ο Σαλάχ δέχθηκε σκληρή κριτική στην Αγγλία για τη στάση του απέναντι στον προπονητή του, μετά τη μειωμένη χρησιμοποίησή του τη φετινή σεζόν και κάπως έτσι, αναγκάστηκε να… μαζευτεί, για να επανέλθει και στην αγωνιστική δράση με τους “κόκκινους”, αφού είχε τεθεί εκτός ομάδας από τον Ολλανδό τεχνικό.