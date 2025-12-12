Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

O Μόντε Μόρις έρχεται στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό το πρωί της Κυριακής

Θα ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα του Μπαρτζώκα το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού
Ο Μόρις με τη φανέλα των Σανς
Ο Μόρις με τη φανέλα των Σανς / AP Photo/Matt Slocum

Ο Μόντε Μόρις είναι κι επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού και αναμένεται σύντομα στην Ελλάδα, για να ενσωματωθεί στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, με την επιστροφή της από τη Βαρκελώνη και το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα στη Euroleague.

Μετά την πορεία του στο NBA, ο Μόντε Μόρις ετοιμάζεται για την πρώτη παρουσία του στην Ευρώπη, με τον Ολυμπιακό να του δίνει το… εισιτήριο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, αποκτώντας τον με συμβόλαιο μέχρι το φινάλε της σεζόν 2025-26.

Ο Αμερικανός γκαρντ αναμένεται να φθάσει λοιπόν στην Ελλάδα το πρωί της Κυριακής λίγο πριν τις 10, με πτήση από το Ντιτρόιτ και μέσω Νέας Υόρκης. Ακολούθως θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα παρουσιαστεί από τη νέα του ομάδα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
296
136
119
72
66
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo