O Μόντε Μόρις έρχεται στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό το πρωί της Κυριακής

Ο Μόντε Μόρις είναι κι επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού και αναμένεται σύντομα στην Ελλάδα, για να ενσωματωθεί στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, με την επιστροφή της από τη Βαρκελώνη και το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα στη Euroleague.

Μετά την πορεία του στο NBA, ο Μόντε Μόρις ετοιμάζεται για την πρώτη παρουσία του στην Ευρώπη, με τον Ολυμπιακό να του δίνει το… εισιτήριο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, αποκτώντας τον με συμβόλαιο μέχρι το φινάλε της σεζόν 2025-26.

Ο Αμερικανός γκαρντ αναμένεται να φθάσει λοιπόν στην Ελλάδα το πρωί της Κυριακής λίγο πριν τις 10, με πτήση από το Ντιτρόιτ και μέσω Νέας Υόρκης. Ακολούθως θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα παρουσιαστεί από τη νέα του ομάδα.