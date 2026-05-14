Αθλητικά

Ο Ρισόν Χολμς ξέσπασε σε γέλια μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final Four της Euroleage

Ο Αμερικανός σέντερ αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό πριν λίγους μήνες
Ο Ρισόν Χολμς
Ο Ρισόν Χολμς με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Ρισόν Χολμς έκανε μία ανάρτηση στο X μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια που προκάλεσε αντιδράσεις, γι’ αυτό και σβήστηκε από τον ίδιο μετά από λίγη ώρα.

Μπορεί ο Ρισόν Χολμς να αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό τον Μάρτιο, ωστόσο συνεχίζει να παρακολουθεί την πορεία της πρώην ομάδας του.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός σέντερ έκανε post μετά τον αποκλεισμό του “τριφυλλιού” από τη Βαλένθια. Σε αυτό έχει βάλει επτά emojis με φατσούλα που ξεκαρδίζεται στα γέλια.

holmes

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρισόν Χολμς αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό, έπειτα από ένα “επεισόδιο” που είχε με τον Εργκίν Αταμάν, ο οποίος είχε “κράξει” δημοσίως τον Αμερικανό σέντερ μετά από μία εμφάνισή του σε παιχνίδι για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
153
130
122
109
102
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo