Ο Ρισόν Χολμς ξέσπασε σε γέλια μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final Four της Euroleage

Ο Ρισόν Χολμς έκανε μία ανάρτηση στο X μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια που προκάλεσε αντιδράσεις, γι’ αυτό και σβήστηκε από τον ίδιο μετά από λίγη ώρα.

Μπορεί ο Ρισόν Χολμς να αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό τον Μάρτιο, ωστόσο συνεχίζει να παρακολουθεί την πορεία της πρώην ομάδας του.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός σέντερ έκανε post μετά τον αποκλεισμό του “τριφυλλιού” από τη Βαλένθια. Σε αυτό έχει βάλει επτά emojis με φατσούλα που ξεκαρδίζεται στα γέλια.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρισόν Χολμς αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό, έπειτα από ένα “επεισόδιο” που είχε με τον Εργκίν Αταμάν, ο οποίος είχε “κράξει” δημοσίως τον Αμερικανό σέντερ μετά από μία εμφάνισή του σε παιχνίδι για το ελληνικό πρωτάθλημα.