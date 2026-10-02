Αθλητικά

Ο Μόντο Ντουπλάντις δεν θα αγωνιστεί στον κλειστό στίβο το 2027 για λόγους αποκατάστασης

Ο Εμμανουήλ Καραλής γίνεται αυτόματα το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κλειστού στίβου
Ο Μόντο Ντουπλάντις
Ο Μόντο Ντουπλάντις με το τρόπαιο του Ultimate Championship/ REUTERS/Aleksandra Szmigiel
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Ο Μόντο Ντουπλάντις αποφάσισε να μείνει εκτός δράσης για τη σεζόν του κλειστού στίβου το 2027 με σκοπό να μην καταπονήσει το σώμα του ενόψει του ανοιχτού.

Οι επικές μάχες του Μόντο Ντουπλάντις με τον Εμμανουήλ Καραλή θα λείψουν από το κοινό στον κλειστό στίβο, καθώς ο Σουηδός σταρ πήρε την απόφαση να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα αποκατάστασης και να ξεκουραστεί.

Το σφίξιμο που ένιωσε στον τελικό του Diamond League και τον κράτησε εκτός του αγώνα ίσως να ήταν ένα καμπανάκι για τον Ντουπλάντις, που πλέον νιώθει την «καυτή» ανάσα του Καραλή.

Η απουσία του Μόντο από τον κλειστό στίβο σημαίνει ότι δεν θα διεξαχθεί ούτε το δικό του μίτινγκ, το «Mondo Classic», ενώ θα απουσιάζει και από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού, με το δρόμο για το χρυσό του Καραλή να ανοίγει διάπλατα.

Ο Σουηδός έχοντας την πίεση του Καραλή έκανε μία ακόμα τρομερή σεζόν με την πρωτιά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του κλειστού, τη νίκη στο ευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ, όπως και την κατάκτηση του Ultimate Championship.

Η δήλωση του Ντουπλάντις

«Παίρνω αυτή την απόφαση για να δώσω στο σώμα μου τον χρόνο αποκατάστασης και την προετοιμασία που χρειάζεται, ώστε να μπορώ να αποδώσω στο καλύτερο δυνατό επίπεδο όταν επιστρέψω στους αγώνες.

Η εστίασή μου θα είναι στο να προπονηθώ καλά και να προετοιμαστώ για τη σεζόν του ανοιχτού στίβου του 2027, η οποία διαρκεί από τις αρχές Μαΐου έως το παγκόσμιο πρωτάθλημα στα μέσα Σεπτεμβρίου. Ανυπομονώ να επιστρέψω πιο δυνατός και να σας ξαναδώ όλους αργότερα μέσα στο 2027».

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