Αθλητικά

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης απέφυγε τα χειρότερα και θα επιστρέψει άμεσα στη δράση για την Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Ο Έλληνας δεξιός μπακ έχει αποχωρήσει από την αποστολή της Ελλάδας μετά το μυϊκό πρόβλημα που είχε στη Γερμανία
Ο Γιώργος Βαγιαννίδης
Ο Γιώργος Βαγιαννίδης με τη φανέλα της Εθνικής ποδοσφαίρου/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Ο Γιώργος Βαγιαννίδης ήταν ο άτυχος της νίκης της Εθνικής ποδοσφαίρου επί της Γερμανίας, αφού τραυματίστηκε και αντικαταστάθηκε από τον Μανώλη Σάλιακα. Ο παίκτης της Σπόρτινγκ Λισαβόνας μετά τις εξετάσεις που έκανε φαίνεται ότι έχει αποφύγει τα χειρότερα.

Ο μυϊκός τραυματισμός του Γιώργου Βαγιαννίδη, σύμφωνα με την A Bola, δεν είναι σοβαρός και θα τον κρατήσει εκτός λίγες μέρες και είναι πολύ πιθανό να είναι στη διάθεση του Ρούι Μπόρζες για την κρίσιμη αναμέτρηση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με την Μπράγκα (09/10/26)

Η αρχική εκτίμηση για απουσία δέκα ημερών φαίνεται ότι δεν θα ισχύσει και ο Έλληνας μπακ δεν θα χάσει κανένα ματς της ομάδας του, πέρα από αυτά της Εθνικής ποδοσφαίρου για το Nations League.

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Αθλητικά
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