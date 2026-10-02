Αθλητικά

Οι παίκτες της Βίρτους έπεσαν πάνω στον Γιώργο Μπαρτζώκα στους πανηγυρισμούς – Η αντίδραση του προπονητή του Ολυμπιακού

Το νικητήριο καλάθι του Καρ στην εκπνοή του αγώνα έφερε έξαλλους πανηγυρισμούς και μικρή ένταση με τον Έλληνα τεχνικό
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο ματς με τη Βίρτους Μπολόνια/ EUROKINISSI
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Η Βίρτους Μπολόνια κέρδισε 96-94 τον Ολυμπιακού στην Ιταλία με τον Μάρκους Καρ να βάζει μεγάλο buzzer beater τρίποντο, το οποίο πανηγυρίστηκε έξαλλα, με τους παίκτες των Ιταλών να παίρνουν παραμάζωμα τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Οι παίκτες της Βίρτους Μπολόνια ξέσπασαν σε έντονους πανηγυρισμούς για τη νίκη επί του Ολυμπιακού και στην προσπάθειά τους να συγχαρούν τον Καρ για το μεγάλο του τρίποντο έπεσαν πάνω στον Μπαρτζώκα, ο οποίος αντέδρασε.

@dillo.a.boncio

Virtus Bologna – Olympiacos Canestro di CARR

♬ audio originale – Dillo a Boncio

Ο Έλληνας τεχνικός φάνηκε να τους απωθεί από πάνω του, χωρίς μεγάλη ένταση βέβαια, και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στον αντίπαλο προπονητή για να τον συγχαρεί για την πρώτη νίκη της ομάδας του στη φετινή Euroleague.

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