Αθλητικά

Ο Μανώλης Σάλιακας δάκρυσε και συγκίνησε στην ανάκρουση του Εθνικού ύμνου πριν το Ελλάδα – Ολλανδία

Ο διεθνής δεξιός μπακ έπαιξε βασικός μετά από πέντε χρόνια στην Εθνική ποδοσφαίρου και χάρισε την πιο συγκινητική στιγμή της αναμέτρησης
Ο Μανώλης Σάλιακας
Ο Μανώλης Σάλιακας δακρυσμένος στον Εθνικό ύμνο/ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
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Ο Μανώλης Σάλιακας κατά την ανάκρουση του Εθνικού ύμνου πριν την έναρξη της αναμέτρησης της Εθνικής ποδοσφαίρου με την Ολλανδία εμφανίστηκε δακρυσμένος και έκανε άπαντες να λυγίσουν.

Η συγκίνηση του Μανώλη Σάλιακα στην Τούμπα την ώρα που 25.000 φίλοι της Εθνικής ποδοσφαίρου τραγουδούσαν τον Εθνικό ύμνο μαζί με αυτόν και τους συμπαίκτες του τράβηξε όλα τα βλέμματα και απέδειξε τί σημαίνει για έναν ποδοσφαιριστή να φοράει τη φανέλα με το εθνόσημο.

Ο 30χρονος μπακ επέστρεψε στη βασική ενδεκάδα της Εθνικής μετά από το Σεπτέμβριο του 2021, όπου είχε αγωνιστεί στο ματς με τη Σουηδία στο ΟΑΚΑ για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2022.

Ο Μανώλης Σάλιακας δακρυσμένος στην Τούμπα/ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Ο μπακ του Ολυμπιακού ήταν πολύ καλός στην ισοπαλία με την Ολλανδία και έπαιξε σε όλο το 90λεπτο, εξαφανίζοντας το κενό που άφησε ο τραυματισμός του Βαγιαννίδη, κάτι που έκανε και στο ιστορικό διπλό στη Γερμανία, όπου αντικατέστησε τον παίκτη της Σπόρτινγκ στο ημίχρονο.

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Αθλητικά
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