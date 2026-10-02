Ο Μανώλης Σάλιακας δάκρυσε και συγκίνησε στην ανάκρουση του Εθνικού ύμνου πριν το Ελλάδα – Ολλανδία

Ο Μανώλης Σάλιακας κατά την ανάκρουση του Εθνικού ύμνου πριν την έναρξη της αναμέτρησης της Εθνικής ποδοσφαίρου με την Ολλανδία εμφανίστηκε δακρυσμένος και έκανε άπαντες να λυγίσουν.

Η συγκίνηση του Μανώλη Σάλιακα στην Τούμπα την ώρα που 25.000 φίλοι της Εθνικής ποδοσφαίρου τραγουδούσαν τον Εθνικό ύμνο μαζί με αυτόν και τους συμπαίκτες του τράβηξε όλα τα βλέμματα και απέδειξε τί σημαίνει για έναν ποδοσφαιριστή να φοράει τη φανέλα με το εθνόσημο.

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Ο 30χρονος μπακ επέστρεψε στη βασική ενδεκάδα της Εθνικής μετά από το Σεπτέμβριο του 2021, όπου είχε αγωνιστεί στο ματς με τη Σουηδία στο ΟΑΚΑ για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2022.