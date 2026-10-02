Ζιντάν για την κουτουλιά στον Ματεράτσι: «Δεν το μετανιώνω»

Η Γαλλία θα κοντραριστεί με την Ιταλία (02/10/26, 21:45) για το Nations League με τον Ζινεντίν Ζιντάν να είναι στο πάγκο των «τρικολόρ» και αυτό οδήγησε σε ερωτήσεις στη συνέντευξη Τύπου για την κουτουλιά του στον Μάρκο Ματεράτσι το 2006.

Ο Ζιντάν στον τελικό του Μουντιάλ του 2006 στη Γερμανία έπαιζε το τελευταίο ματς της σπουδαίας καριέρας του και ήθελε να την ολοκληρώσει με την κατάκτηση του τίτλου, με την Ιταλία του Ματεράτσι να είναι η αντίπαλος της ομάδας του τότε.

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Ο τελικός εκείνος σημαδεύτηκε από την κουτουλιά του Ζιντάν στον Ματεράτσι και την κόκκινη κάρτα που είδε στο τελευταίο ματς της καριέρας του. Ο νυν προπονητής της Γαλλίας στη συνέντευξη Τύπου για το ματς με την Ιταλία για το Nations League εξήγησε ότι δεν μετανιώνει για την πράξη του.

«Δεν έχω μιλήσει με τον Ματεράτσι από εκείνη την ημέρα. Δεν το μετανιώνω γιατί είναι μέρος της καριέρας μου. Δεν είμαι περήφανος για αυτό που συνέβη. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ σήμερα. Είναι μέρος του ταξιδιού.

Δεν μπορείς να κάνεις σπουδαία πράγματα μόνος σου. Νομίζω ότι είμαστε όλοι σε ένα μονοπάτι στη ζωή όπου έχουμε κάνει πράγματα που δεν είναι σπουδαία», υποστήριξε ο Ζιντάν.