Γιούργκεν Κλοπ για το Ελλάδα – Γερμανία: «Ματς πρόκληση, θα είναι καυτή η ατμόσφαιρα στην Τούμπα»

Η Γερμανία κέρδισε 2-0 τη Σερβία και πήρε το πρώτο τρίποντο με τον Γιούργκεν Κλοπ στον πάγκο της, με τον πρώην τεχνικό της Λίβερπουλ να αφήνει άμεσα στο παρελθόν το ματς και να επικεντρώνεται στη μάχη της Τούμπας με την Εθνική ποδοσφαίρου (04/10/26, 21:45).

Ο Γιούργκεν Κλοπ χαρακτήρισε πρόκληση για τη Γερμανία το ματς με την Εθνική ποδοσφαίρου, με τη «γαλανόλευκη» να έχει κερδίσει 1-0 στο Άουγκσμπουργκ και να βρίσκεται στην πρώτη θέση του ομίλου με 7 βαθμούς, με τη «Μάνσαφτ» να είναι τρίτη με 4.

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«Οι Έλληνες έχουν εξαιρετική ομάδα. Και μόνο οι παίκτες της επιθετικής τους γραμμής μπορούν να αγωνιστούν οπουδήποτε, όπως άλλωστε κάνουν. Είχαν αυτή την ποιότητα και απέναντί μας αμύνθηκαν πολύ χαμηλά. Δεν καταφέραμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση. Τώρα πιθανότατα θα παίξουν μπροστά σε ένα γεμάτο γήπεδο.

Η ατμόσφαιρα θα είναι καυτή. Αυτή είναι η επόμενη πρόκληση. Θα έχει πολλή ένταση το ματς», ανέφερε ο Γερμανός τεχνικός για την αναμέτρηση στη Θεσσαλονίκη.

Για τη νίκη επί της Σερβίας, δήλωσε: «Είμαι ικανοποιημένος με τα πάντα: την αρχή, τη διάρκεια και το τέλος. Είχαμε ένα πολύ δυναμικό ξεκίνημα και θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει περισσότερα γκολ από τις μπάλες που ανακτήσαμε. Το ζητούμενο είναι να έχεις το θάρρος –όπως κάναμε στη φάση του πρώτου γκολ– να στείλεις παίκτες μέσα στην περιοχή.

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Μπορούμε να ρισκάρουμε και να παίξουμε ελεύθερα όταν ανακτούμε τη μπάλα ομαδικά. Όλοι ήταν απόλυτα συγκεντρωμένοι στις φάσεις της πίεσης. Η αμυντική γραμμή έπαιξε επιθετικά, πιέζοντας ψηλά στο γήπεδο. Το παιχνίδι μας χωρίς τη μπάλα ήταν εξαιρετικό και παίξαμε υπέροχο ποδόσφαιρο όταν την είχαμε στην κατοχή μας.

Πριν από το παιχνίδι, είχα πει ότι θα χρειαζόμασταν ψυχικό σθένος για να διαχειριστούμε τον εκνευρισμό αν κάποια πάσα δεν έβγαινε σωστά, αλλά όταν έχεις αυτή τη νοοτροπία και απολαμβάνεις τη διαδικασία, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι αυτό που είδαμε».