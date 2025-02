Ο Μπάμπης Κωστούλας αποθεώθηκε από το «Goal»: «Μπατιστούτα ή νέος Φιρμίνο;»

Ο Μπάμπης Κωστούλας πραγματοποιεί μια εξαιρετική σεζόν μέχρι στιγμής στον Ολυμπιακό, με τον 17χρονο επιθετικό που έχει τραβήξει πάνω του τα βλέμματα να παρομοιάζεται με τον θρυλικό ποδοσφαιριστή Γκάμπριελ Μπατιστούτα, αλλά και τον Ρομπέρτο Φιρμίνιο.

Ο Μπάμπης Κωστούλας αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα wonderkid του ελληνικού ποδοσφαίρου, με τον νεαρό επιθετικό ο οποίος τη φετινή σεζόν έχει πάρει το βάπτισμα του πυρός να έχει πάρει τη φανέλα βασικού στον Ολυμπιακό σπίτι του!

Ο 17χρονος έχει κάνει ορισμένες εκπληκτικές εμφανίσεις, με την εντυπωσιακή σωματοδομή του, σε συνδυασμό με το πολύ ώριμο παιχνίδι έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον.

Κάπως έτσι το γνωστό αθλητικό site «Goal» θέλησε να κάνει ένα αφιέρωμα, βάζοντας τίτλο: «Γιατί ο 17χρονος “Μπαμπιστούτα” του Ολυμπιακού προσελκύει την προσοχή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Ρεάλ Μαδρίτης;».

Μάλιστα πέρα από την ανάλυση με τα δυνατά του στοιχεία, γίνεται και μία σύγκριση με τον Ρομπέρτο Φιρμίνο, με τους συντάκτες του κειμένου να αναφέρουν ότι ο νεαρός επιθετικός έχει κοινά χαρακτηριστικά με εκείνα που έδειχνε νωρίς στην καριέρα του ο Βραζιλιάνος, ο οποίος έκανε μια σπουδαία καριέρα στην Λίβερπουλ.

«Ο νεαρός παίκτης του Ολυμπιακού είναι ένας παίκτης που μπορεί να λειτουργήσει σε πολλές θέσεις στη γραμμή κρούσης και απολαμβάνει τις μονομαχίες. Υπό αυτή την έννοια, έχει την ίδια κοψιά με τον Ρομπέρτο Φιρμίνο, ο οποίος αποτέλεσε μία καλτ φιγούρα της Λίβερπουλ μεταξύ 2015 και 2023», αναφέρει μεταξύ άλλων το «Goal».

At just 17, Charalampos Kostoulas is earning comparisons to Gabriel Batistuta after breaking records at Olympiacos



Now, Man Utd & Real Madrid are among the clubs tracking his progress ahead of the summer