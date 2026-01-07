Αθλητικά

Ο Μπόλντγουιν έδειξε στην κάμερα τις γρατζουνιές στο σώμα του μετά το Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός: «Τυπικό ματς ελληνικής ομάδας»

"Αυτό είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού", τόνισε ο Αμερικανός γκαρντ
Ο Ολυμπιακός πάλεψε με όλες τις δυνάμεις του κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, ωστόσο στο τέλος “λύγισε” με 88-80 για την 20η αγωνιστική της Euroleague.

Κορυφαίος της Φενέρμπαχτσε ήταν ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Γουέιντ Μπόλντγουιν, ο οποίος μέτρησε 17 πόντους με 3/5 τρίποντα, 11 ασίστ και 6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Αμερικανός γκαρντ μίλησε ως MVP στο flash interview, δείχνοντας τις γρατζουνιές στο σώμα του, εξηγώντας πως ήταν ένα κλασικό ματς με ελληνική ομάδα, τις οποίες χαρακτήρισε ως πολύ physical.

«Αυτό είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Κλασικές ελληνικές ομάδες. Πολύ physical. Πάντως είναι μια καταπληκτική ομάδα», ανέφερε ο Μπόλντγουιν.

