Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις πέρασε από ιατρικές εξετάσεις στον Παναθηναϊκό

«Τρέχει» να προλάβει το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού
Ο Χέιζ Ντέιβις
Ο Χέιζ Ντέιβις στο νοσοκομείο Υγεία / Φωτογραφία του paobc.gr

Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις έφθασε στην Ελλάδα τα ξημερώματα της Δευτέρας (16/02/26) και λίγες ώρες αργότερα πέρασε από ιατρικές εξετάσεις, για να υπογράψει στη συνέχεια και τυπικά, το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό.

Με τα χρονικά περιθώρια να πιέζουν ενόψει του Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας, ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις θα “τρέξει” τις διαδικασίες για να προλάβει να τεθεί στη διάθεση του Παναθηναϊκού και του Εργκίν Αταμάν στα παιχνίδια της Κρήτης.

Ο Αμερικανός φόργουορντ έκανε έτσι το… πρώτο βήμα, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να ενημερώνει σχετικά: “Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας (16/02) στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ προκειμένου να υποβληθεί στις προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις!”.

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 τον ΠΑΟΚ.

