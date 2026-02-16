Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις πέρασε από ιατρικές εξετάσεις στον Παναθηναϊκό

Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις έφθασε στην Ελλάδα τα ξημερώματα της Δευτέρας (16/02/26) και λίγες ώρες αργότερα πέρασε από ιατρικές εξετάσεις, για να υπογράψει στη συνέχεια και τυπικά, το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό.

Με τα χρονικά περιθώρια να πιέζουν ενόψει του Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας, ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις θα “τρέξει” τις διαδικασίες για να προλάβει να τεθεί στη διάθεση του Παναθηναϊκού και του Εργκίν Αταμάν στα παιχνίδια της Κρήτης.

Ο Αμερικανός φόργουορντ έκανε έτσι το… πρώτο βήμα, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να ενημερώνει σχετικά: “Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας (16/02) στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ προκειμένου να υποβληθεί στις προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις!”.

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 τον ΠΑΟΚ.