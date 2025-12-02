Ο Νεϊμάρ και η κλειστοφοβία του: «Τον είδα καθισμένο στη λεκάνη με την πόρτα ορθάνοιχτη»

Ο Νεϊμάρ είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ποδοσφαιριστές της τελευταίας 15ετίας, γνωστός τόσο για τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες, όσο και για την εξωγηπεδική του ζωή. Ένας παλιός του συμπαίκτης στην Παρί Σεν Ζερμέν, αποκάλυψε μια πτυχή της καθημερινότητας και του χαρακτήρα του διάσημου ποδοσφαιριστή, που πιθανότατα λίγοι γνώριζαν.

Ο παλιός τερματοφύλακας της Παρί Σεν Ζερμέν, Αλεξάντρ Λετεγιέ θυμήθηκε ένα περιστατικό από το προπονητικό κέντρο της γαλλικής ομάδας που τον είχε αφήσει άφωνο.

Όπως περιέγραψε, μια ημέρα μπήκε στις τουαλέτες και βρέθηκε ξαφνικά μπροστά στον Νεϊμάρ, καθισμένο στη λεκάνη με την πόρτα ορθάνοιχτη. Αρχικά νόμιζε ότι ο Βραζιλιάνος είχε απλώς ξεχαστεί, όμως όταν το ανέφερε απορημένος στον Αμπντού Ντιαλό, εκείνος τον διαβεβαίωσε ότι δεν ήταν τυχαίο περιστατικό.

Σύμφωνα με όσα του εξήγησε ο Ντιαλό, ο Νεϊμάρ έχει κλειστοφοβία και αποφεύγει να κλείνει τις πόρτες σε μικρούς, κλειστούς χώρους, ακόμη και σε στιγμές που οι περισσότεροι άνθρωποι θα επιζητούσαν πλήρη ιδιωτικότητα.