Ο Νεϊμάρ πέτυχε τρομερό γκολ με απευθείας εκτέλεση κόρνερ – Η χειρονομία σε όσους τον αποδοκίμαζαν

Ο Νεϊμάρ άρχισε να κάνει και πάλι τα “μαγικά” του και να δίνει απαντήσεις στους επικριτές του. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη νίκη με 3-1 της Σάντος επί της Ιντερ ντε Λιμέιρα, μ’ ένα γκολ και δύο ασίστ.

Μάλιστα το γκολ το πέτυχε ο Νεϊμάρ ήταν με απευθείας εκτέλεση κόρνερ! Η μπάλα βρήκε στο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα του ανήμπορου ν’ αντιδράσει τερματοφύλακα.

Λίγο πριν, ο Βραζιλιάνος επιθετικός είχε γυρίσει προς την εξέδρα και -απευθυνόμενος σε όσους τον γιούχαραν- έκανε μια χειρονομία. Έκλεισε τα αυτιά του και τους έκανε νόημα, να κάνουν περισσότερο θόρυβο.

Ο 33χρονος επιθετικός πέτυχε έτσι το 140ο γκολ του σε 235 αγώνες με τη φανέλα της Σάντος, την οποία άφησε το 2013 για να πάει στην Ευρώπη και την Μπαρτσελόνα.

– Fans boo Neymar

– Neymar tells them to be louder

– Neymar then scores directly from the corner



GÊNIO!!!!!!!!! pic.twitter.com/DantZQeKEK