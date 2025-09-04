Ο Νεμάνια Νέντοβιτς στη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς αποχώρησε από τον Ερυθρό Αστέρα, ωστόσο κατάφερε γρήγορα να βρει συμβόλαιο σε μία ομάδα που πρωταγωνιστεί στην Euroleague. Ο λόγος για τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.

Σύμφωνα με το «Meridian Sport» η Μονακό και ο Νεμάνια Νέντοβιτς τα έχουν βρει σε όλα και μένουν οι ανακοινώσεις για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Έτσι, ο έμπειρος Σέρβος γκαρντ θα αγωνιστεί στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Νέντοβιτς, ο οποίος έχει περάσει στο παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, είχε πέρσι με τον Ερυθρό Αστέρα 9,2 πόντους, 1,4 ριμπάουντ, 2,9 ασίστ και 8,9 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε 18:34 στα παρκέ στην Euroleague.