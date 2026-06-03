Αθλητικά

Ο Χέιζ Ντέιβις δεν σταμάτησε να αστοχεί στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Είχε 1/13 σουτ

1/6 δίποντα και 0/7 τρίποντα ο απολογισμός του Αμερικανού φόργουορντ
Ο Χέιζ-Ντέιβις
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
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Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις έκανε με διαφορά το χειρότερο του παιχνίδι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στον πρώτο τελικό της GBL με τον Ολυμπιακό.

Ο Εργκίν Αταμάν πόνταρε πολλά πάνω στον Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις, αφήνοντας εκτός εξάδας ξένων τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, αλλά ο Αμερικανός φόργουορντ δεν τον δικαίωσε στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.

Ο Χέιζ-Ντέιβις ήταν τρομερά άστοχος και για πρώτη φορά φάνηκε στεναχωρημένος με την εμφάνισή του, αφού ήταν απαρηγόρητος στον πάγκο.

Ο Αμερικανός φόργουορντ σημείωσε μόλις 2 πόντους με 1/13 σουτ. Προσπάθησε πολλές φορές να μπει στο παιχνίδι με συνεχόμενα τρίποντα, αλλά όλες οι εκτελέσεις του ήταν κάκιστες, με αποτέλεσμα να είναι αρνητικός για την ομάδα του, αφού τελείωσε το παιχνίδι με -2 στην αξιολόγηση.

Τα στατιστικά του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο πρώτο παιχνίδι

Λεπτά: 33:51
Πόντοι: 2
Δίποντα: 1/6
Τρίποντα: 0/7
Ριμπάουντ: 2 (επιθετικά αμφότερα)
Ασίστ: 2
Κλεψίματα: 4
Φάουλ: 3
Κερδισμένα φάουλ: 2
PIR: -2

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