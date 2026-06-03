Αθλητικά

Έξαλλοι οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού με τους διαιτητές: «Ντροπή, κλέφτες»

Οι πράσινοι "τρελάθηκαν" με το φάουλ που χρέωσαν οι διαιτητές στον Ναν πάνω στον Φουρνιέ στο τελευταίο λεπτό
Η Βάσω Τσαρούχα και το ξέσπασμα Αταμάν - Σερέλη
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
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Πυρ και μανία ήταν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού με τη διαιτησία του πρώτου τελικού με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Μετά το τέλος του πρώτου τελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, οι άνθρωποι του τριφυλλιού περίμεναν τους διαιτητές στη φυσούνα για να διαμαρτυρηθούν για τον τρόπο που σφύριξαν.

Οι φωνές τους πέρασαν και από την κάμερα της ΕΡΤ στις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν.

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ήταν έξαλλοι με τη διαιτησία και ειδικά με το σφύριγμα της Βάσως Τσαρούχα στα 44″ για φάουλ του Ναν στον Φουρνιέ.

«Ντροπή, κλέφτες», ακούστηκε να λένε στους διαιτητές οι πράσινοι.

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