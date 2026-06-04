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Σπερς – Νικς 95-105: Μπρέικ για την ομάδα της Νέας Υόρκης και προβάδισμα στους τελικούς του NBA

Μπράνσον και Τάουνς οδήγησαν τους Νικς στο 1-0
REUTERS
REUTERS
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Μπρέικ με το… καλημέρα στους τελικούς του NBA. Οι Νικς έκαναν το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου, επικρατώντας των Σπερς με 105-95 στο Σαν Αντόνιο.

Με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Μπράνσον και Τάουνς, οι Νικς πέρασαν αλώβητοι από το Σαν Αντόνιο και έκαναν το 1-0 στη σειρά των τελικών του NBA.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης έβγαλε τρομερή αντίδραση στην διάρκεια του αγώνα, αφού βρέθηκε να χάνουν ακόμη και με 14 πόντους, όμως έπαιξε τρομερή άμυνα και κατάφερε να φτάσει στη νίκη που τη φέρνει πιο κοντά στην επιστροφή στην κορυφή μετά το μακρινό 1973.

Πρώτος σκόρερ του αγώνα ήταν ο Τζέιλεν Μπράνσον με 30 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ, με τον Τάουνς να κάνει double-double με 18 πόντους, 12 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Από πλευράς ηττημένων, ο Βίκτορ Γουενμπανιαμά έκανε τη διαφορά με 26 πόντους, 12 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

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