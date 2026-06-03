Ξέσπασε ο Εργκίν Αταμάν μετά το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Το αποτέλεσμα δεν είναι 82-76, είναι 29-5 στις βολές»

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 82-76 από τον Ολυμπιακό στον πρώτο τελικό της GBL, με τον Εργκίν Αταμάν να είναι έξαλλος με τη διαιτησία του αγώνα και να ρίχνει “βολές” τόσο στις δηλώσεις του μετά το ματς, όσο και στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε σε ένα φάουλ στον Φουρνιέ σε κρίσιμο σημείο του αγώνα, ενώ στη συνέχεια έφυγε από τη συνέντευξη Τύπου, με ειρωνείες για τους διαιτητές του Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός.

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Οι δηλώσεις του Αταμάν στην ΕΡΤ

«Οι συνεργάτες μου μιλάνε στους διαιτητές, οι οποίοι έδωσαν το φάουλ στα τελευταία δευτερόλεπτα στον Φουρνιέ. Είδατε τι έγινε στο τέλος με το σφύριγμα αυτό και τις βολές. Αυτό ήταν ένα σημαντικό σφύριγμα σε ένα κλειστό παιχνίδι.

Ήμασταν κακοί επιθετικά, δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Πρέπει να σκοράρεις. Παλέψαμε, προσπαθήσαμε, χάσαμε τα σουτ όμως, χάσαμε και την ευκαιρία μας με την τελευταία απόφαση των διαιτητών. Είναι το 1-0, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, συνεχίζουμε».

Οι δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου

«Ξέρετε ότι στην Τουρκία υπάρχουν πολλές σειρές που βλέπουν. Ξέρω ότι και εσείς οι Έλληνες βλέπετε σειρές. Οι τελικοί μας είναι σαν αυτό. Οι άνθρωποι του αθλητισμού βλέπουν σαν να είναι σειρά.

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Το αποτέλεσμα είναι 82-76; Όχι, είναι 29-5. 29 βολές ο Ολυμπιακός, με κρίσιμες στα τελευταία δύο λεπτά και μόνο 5 βολές εμείς. Τα ελληνικά Μέσα, τα σερβικά, συνεχίστε να γράφετε τα ίδια. Ο Αταμάν είναι ο χειρότερος προπονητής στην Ευρώπη και έχετε τους καλύτερους διαιτητές. Συγχαρητήρια».

Ο Αταμάν έφυγε έτσι, χωρίς να απαντήσει σε ερωτήσεις.