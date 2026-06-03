Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Οι αντιδράσεις στο instagram μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα με 82-76 από τον Ολυμπιακό στον πρώτο τελικό της GBL και διαμαρτύρεται για τη διαιτησία του αγώνα και ένα φάουλ στον Φουρνιέ στα τελευταία δευτερόλεπτα, με αποτέλεσμα και μία σειρά από αναρτήσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Instagram.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του για όσα συνέβησαν στον πρώτο τελικό της GBL, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, με ειρωνεία στη φάση του Φουρνιέ και επισήμανε τη Νέα Δημοκρατία σε άλλη του ανάρτηση, για τις ευθύνες της στο ελληνικό μπάσκετ.

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“Εγώ για αντιαθλητικό πάντως το είδα”, έγραψε χαρακτηριστικά ο ιδιοκτήτης της “πράσινης” ΚΑΕ σε video με το φάουλ στον Φουρνιέ, ενώ σε ένα άλλο φώναζε “MVP” και τάγκαρε την κυβέρνηση.

Ανάρτηση έκανε και κατά της διαιτητή Βάσως Τσαρούχα, με μία φωτογραφία που δείχνει να μην έχει ξεκάθαρη εικόνα στο πολυσυζητημένο φάουλ, ανέβασε και μία παλιά φωτογραφία του Παναγιώτης Αγγελόπουλου, που είχε βγάλει μπλουζάκι με βολές σε Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, γράφοντας το 29-5 του σημερινού αγώνα.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ζήτησε επίσης τη γνώμη των οπαδών του Ολυμπιακού, για το αν η σημερινή νίκη τους κάνει υπερήφανους.