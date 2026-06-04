Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός ανάλυση: Η «κυριαρχία» των Πειραιωτών στα ριμπάουντ και το «φάντασμα» του Χέιζ Ντέιβις

Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο “βήμα” στους τελικούς της GBL, αφού πήρε τη νίκη με 82-76 επί του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ και το προβάδισμα με 1-0 στη “μάχη” για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Παρότι δυσκολεύθηκε στο φινάλε και επέτρεψε στον Παναθηναϊκό να φθάσει σε φοβερή ανατροπή από το -17, ο Ολυμπιακός κατάφερε να επικρατήσει στα τελευταία λεπτά και να διατηρήσει το πλεονέκτημα έδρας στη σειρά των τελικών της GBL.

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Οι Πειραιώτες “χτύπησαν” τους “πράσινους” μέσα στη ρακέτα και με πολλές δεύτερες επιθέσεις, άντεξαν στην αντεπίθεση των… τριπόντων της ομάδας του Αταμάν μέχρι τέλους.

Η υπεροχή του Ολυμπιακού στη ρακέτα

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε από την αρχή του αγώνα να “χτυπήσει” τον Παναθηναϊκό στους ψηλούς, όπου η απουσία του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μεγάλωσε το πρόβλημα για τους “πράσινους” και κατάφερε να πάρει προβάδισμα στο ματς.

Με 47 ριμπάουντ συνολικά και 16 επιθετικά, ο Ολυμπιακός κέρδισε πολλές δεύτερες επιθέσεις και κάλυψε την αστοχία του, βρίσκοντας λύσεις ακόμη και όταν ο Παναθηναϊκός έφθασε στην ανατροπή του σκορ στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης.

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Ο Παναθηναϊκός είχε μόνο τον Λεσόρ και τον Μήτογλου για τη θέση του σέντερ και αμφότεροι δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ταϊρίκ Τζόουνς, με τον πρώτο να έχει 12 ριμπάουντ και να αναδεικνύεται MVP της αναμέτρησης.

Το τραγικό παιχνίδι του Χέιζ Ντέιβις

Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις δεν έχει ενθουσιάσει μέχρι στιγμής με την παρουσία του στον Παναθηναϊκό, αλλά στον πρώτο τελικό της GBL έκανε ένα από τα χειρότερα παιχνίδια της καριέρας του, όχι μόνο στους “πράσινους”, αλλά και γενικότερα.

Ο Αμερικανός φόργουορντ που ήταν πέρυσι ο MVP των τελικών της Euroleague, ήταν… παραφωνία στο καλό επιθετικά παιχνίδι των συμπαικτών του και τελείωσε το ματς με το… αδιανόητο 1/13 σουτ, με 1-6 δίποντα και 0/7 τρίποντα.

Όντας αρνητικός σε όλο το παιχνίδι, ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις πέτυχε μόνο ένα καλάθι και αυτό με φόλοου στο ματς, χάνοντας ακόμη και ένα ελεύθερο τρίποντο που μπορούσε να αποδειχθεί κρίσιμο για την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Ο πρώην παίκτης της Φενέρμπαχτσε ήταν έτσι από τις βασικές αιτίες της ήττας της ομάδας του, αντί να την… κουβαλήσει, όπως περίμενε ο Παναθηναϊκός όταν του έδινε συμβόλαιο 4 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο.