Ο Ολυμπιακός έκλεισε τον Μάριους Μουαντιλαμτζί και έρχεται στην Ελλάδα για να υπογράψει

Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τη Σάμσουνσπορ για την απόκτηση του Μάριους Μουαντιλαμτζί και πλέον περιμένει άμεσα τον παίκτη στην Ελλάδα, για να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή.

Το deal ανάμεσα στις δύο πλευρές έκλεισε τελικά κοντά στα 8 εκατομμύρια ευρώ, με τον Μάριους Μουαντιλαμτζί να αφήνει την Σάμσουνσπορ και να έρχεται μέχρι αύριο Τετάρτη (16/09/26) στην Ελλάδα για να υπογράψει στον Ολυμπιακό.

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Οι Πειραιώτες έχουν ήδη φθάσει σε συμφωνία και με την πλευρά του 28χρονου ποδοσφαιριστή, για ένα συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με απολαβές άνω του 1,3 εκατομμυρίου ευρώ το χρόνο και αφού περάσει από ιατρικές εξετάσεις, θα ανακοινωθεί από τη νέα του ομάδα.

Ο επιθετικός από το Τσαντ είχε 30 γκολ και 10 ασίστ σε 100 συμμετοχές με την τουρκική ομάδα σε όλες τις διοργανώσεις και έρχεται να καλύψει το κενό στην επιθετική γραμμή των “ερυθρόλευκων”, μετά τον τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.