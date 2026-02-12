Αθλητικά

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο ΣΕΦ για το Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πήγε στο ΣΕΦ σε ακόμα ένα παιχνίδι του Ολυμπιακού για την Euroleague
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκε και πάλι στις κερκίδες του ΣΕΦ, αυτή τη φορά για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα για την 28η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Σέρβος τενίστας είναι γνωστός φίλος του μπάσκετ και δεν χάνει την ευκαιρία να πηγαίνει στο ΣΕΦ και όχι μόνο για να παρακολουθεί αγώνες της Euroleague. Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός αγωνιζόταν κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, η παρουσία του Νόβακ Τζόκοβιτς ήταν δεδομένη.

Μόλις η κάμερα του γηπέδου τον εντόπισε στις εξέδρες και το πρόσωπό του εμφανίστηκε στα μάτριξ, το γήπεδο σηκώθηκε στο πόδι. Ο κόσμος τον αποθέωσε με χειροκροτήματα και συνθήματα, με τον ίδιο να ανταποδίδει χαμογελώντας και χαιρετώντας.

Λογικά, πάντως, θα υποστηρίζει τον Ερυθρό Αστέρα στη μάχη με τον Ολυμπιακό.

