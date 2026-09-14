Ο Ντάνιελ Μαλντίνι είχε τροχαίο στην Ιταλία και βρέθηκε θετικός σε αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες

Σοβαρούς μπελάδες αντιμετωπίζει ο Ντάνιελ Μαλντίνι μετά το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη τα χαράματα της Κυριακής (13.09.2026), λίγες ώρες μετά τη μεγάλη νίκη της Κάλιαρι επί της Αταλάντα στη Serie A.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ο επιθετικός της Κάλιαρι βρέθηκε θετικός σε αλκοτέστ, αλλά και σε προκαταρκτικό έλεγχο για χρήση ουσιών, με αποτέλεσμα να του αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης και να κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία σε βάρος του.

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Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες μετά το γκολ που πέτυχε απέναντι στην έδρα της Αταλάντα (διαμόρφωσε το τελικό 1-2). Κατά την επιστροφή του από έξοδο με φίλους, ο Ντάνιελ Μαλντίνιφέρεται να παραβίασε προτεραιότητα και να συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που κινούνταν από την αριστερή πλευρά, με συνολικά έξι άτομα να εμπλέκονται στο συμβάν. Ο Μαλντίνι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και πήρε εξιτήριο λίγο αργότερα.

Οι δύο μετρήσεις αλκοόλ που πραγματοποιήθηκαν έδειξαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, 0,91 και 0,89 mg/l. Παράλληλα, θετικό ήταν και το προκαταρκτικό τεστ για ουσίες, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη οριστικό αποτέλεσμα, καθώς αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις που έγιναν στο νοσοκομείο.

Η υπόθεση ενδέχεται να έχει και αγωνιστικές συνέπειες για τον 20χρονο ποδοσφαιριστή. Η Κάλιαρι εξετάζει πιθανές πειθαρχικές κυρώσεις και χρηματικό πρόστιμο, ενώ το περιστατικό μπορεί να επηρεάσει και ενδεχόμενη κλήση του στην εθνική Ιταλίας λόγω του κώδικα δεοντολογίας της ομάδας. Ο Ντάνιελ είναι ο δεύτερος γιος του θρύλου της Μίλαν, Πάολο Μαλντίνι, και της Αντριάνα Φόσα.