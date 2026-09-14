Αθλητικά

Καλαμάτα: Το «believe» του συγκινημένου Χριστοφιλέα μετά την ιστορική νίκη της «Μαύρης Θύελλας» επί του Βόλου

Η στιγμή που ο προπονητή της Καλαμάτας μάζεψε τους παίκτες του, μετά τη μεγάλη νίκη της ομάδας στο Περιστέρι
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Την πρώτη νίκη της στην φετινή Super League και πρώτη στα “σαλόνια” του ελληνικού ποδοσφαίρου έπειτα από 25 χρόνια, πανηγύρισε η Καλαμάτα, επικρατώντας του Βόλου με 3-1 στο γήπεδο Περιστερίου, με φοβερή ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο.

Αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης, οι πάντες στην Καλαμάτα ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, γι’ αυτή τη μεγάλη στιγμή της ομάδας. Ιδιαίτερα συγκινημένος, όμως, εμφανίστηκε ο προπονητής της “Μαύρης Θύελλας”, Παναγιώτης Χριστοφιλέας.

Η Καλαμάτα δημοσίευσε στα social media ένα video στο οποίο ο Χριστοφιλέας εμφανίζεται να έχει μαζέψει τους παίκτες του κοντά στην εξέδρα των φίλων της ομάδας. Με τα δάκρυα να είναι εμφανή στα μάτια του, ο προπονητής της “Μαύρης Θύελλας” μίλησε στους ποδοσφαιριστές του και -με δυο λέξεις- έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια.

“Believe, ok;” είπε χαρακτηριστικά, πριν οι παίκτες ενωθούν και φωνάξουν με μία φωνή: “1, 2, 3, Μαύρη Θύελλα!”. Ακολούθησαν έντονοι πανηγυρισμοί, με τους παίκτες να αποθεώνοντας από τους φιλάθλους της Καλαμάτας.

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