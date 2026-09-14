Η ΑΕΚ που «πετάει» εκτός έδρας βαθμούς, πληρώνοντας τα λάθη της και η πίεση ενόψει Βόλου

Στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν, η ΑΕΚ δείχνει να είναι… του ύψους ή του βάθους. Είτε θα “τρελάνει” τους οπαδούς της με νίκες και επιτυχίες -όπως αυτή κόντρα στη ΛΑΣΚ για το Champions League- είτε θα τους κάνει να αμφιβάλουν για το ρόστερ της ομάδας και τις ικανότητες του Μάρκο Νίκολιτς.

Η ΑΕΚ “μετράει” δυο νίκες και ισοπαλίες, τις πρώτες 4 αγωνιστικές της Super League, την απώλεια του Super Cup από τον ΟΦΗ στη διαδικασία των πέναλτι, αλλά και ένα ονειρεμένο “ποδαρικό” στη League Phase του Champions League (έχοντας πάρει την πρόκριση από τα πλέι οφ της διοργάνωσης).

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Η έδρα της ΑΕΚ έχει παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτή της την πορεία των 9 ματς που έχει δώσει. Εάν βάλουμε και τον τελικό του Super Cup ο οποίος έληξε 2-2, η Ένωση “μετράει” μόλις μια εκτός έδρας νίκη, το 0-2 κόντρα στον Νέστο Χρυσουπολης για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας.

Η Ένωση έφερε 0-0 εκτός έδρας με την Λέφσκι Σόφιας στα πλέι οφ του Champions League, αλλά και δυο 1-1 μακριά από την Allwyn Arena, με Κηφισιά και Αστέρα Τρίπολης, για τη Super League. Δυο ισοπαλίες που ήρθαν από αμυντικά λάθη της ομάδας. Στο πρώτο, Βιτάλις και Κάιρινεν επέτρεψαν στον Μπένι να πιάσει σουτάρα ισοφάρισης στις καθυστερήσεις, ενώ στο ματς της Τρίπολης, ο Μουκουντί έκανε ολέθριο λάθος, χάνοντας την μπάλα και δίνοντας την ευκαιρία στους γηπεδούχους να σκοράρουν. Και στα δυο ματς, οι “κιτρινόμαυροι” δεν έπιασαν καλή απόδοση.

Την ίδια στιγμή, η ΑΕΚ μέσα στην έδρα της δείχνει να “πατάει” κάθε αντίπαλο. Με μοναδική της δύσκολη νίκη το 1-0 επί της ΛΑΣΚ, η Ένωση έχει σημειώσει 4-0 επί του Ηρακλή, 4-0 επί της Λέφσκι Σόφιας και 5-0 επί του Ηρακλή.

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Αν και είναι πολύ νωρίς να βγουν κάποια σωστά συμπεράσματα, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει εμφανίσει πρόβλημα στην… μετάβασή της, από τα ευρωπαϊκά ματς -και την “λάμψη” τους- στο πρωτάθλημα, βγάζοντας κούραση και κάνοντας λάθος επιλογές.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ανέλαβε την ευθύνη της ισοπαλίας στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης, δείχνοντας “ντεφορμέ” στα εκτός έδρας ματς της ομάδας, αφού οι κινήσεις του από τον πάγκο δεν έφεραν την επίδραση που θα ήθελε, στην εικόνα της ομάδας.

Η Αεκ έχει πλέον μπροστά της δυο ματς, μέχρι τη διακοπή για τα ματς των εθνικών ομάδων στο Nations League. Η Ένωση θα υποδεχθεί τον Πανσερραϊκό (17.09.2026, 17:45) για το Betsson Κύπελλο Ελλάδας, σε ένα ματς που θα έχει την ευκαιρία να πετύχει πολλά γκολ που θα την βοηθήσουν στη βαθμολογία της League Phase της διοργάνωσης και στη συνέχεια θα πάει στην έδρα του Βόλου, για την 5η αγωνιστική της Super League.

Ειδικά στη δεύτερη αναμέτρηση, η Ένωση θα κληθεί να στείλει μήνυμα τόσο στους οπαδούς της, όσο και στον ανταγωνισμό, πως… δεν παίζει με τις εγχώριες διοργανώσεις και πως θα τις διεκδικήσει μέχρι τέλους. Σε διαφορετική περίπτωση, η απόσταση από την απόλυτο -με 4/4- παναθηναϊκό, δεν αποκλείεται να μεγαλώσει κι έτσι να έρθουν “σύννεφα” πάνω από τη Νέα Φιλαδέλφεια.