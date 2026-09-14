Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Σιμόν Μπάνζα

Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Σιμόν Μπάνζα, με τους Θεσσαλονικείς να ανακοινώνουν το πρωί της Δευτέρας (14.09.2026) την απόκτησή του από την Αλ Τζαζίρα, με μονοετή δανεισμό και οψιόν αγοράς.

Ο ΠΑΟΚ έχει το δικαίωμα αγοράς του Κονγκολέζου επιθετικού το προσεχές καλοκαίρι, καταβάλλοντας -σύμφωνα με τα ρεπορτάζ- στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ. Ο Σιμόν Μπάνζα θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 24

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Ο Μπάνζα είδε από κοντά τη νέα του ομάδα στο νικηφόρο ντέρμπι με τον Άρη και αναμένεται να είναι διαθέσιμος για την εκτος έδρας αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο, στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας (16.09.2026).

SIMON BANZA IS HERE! #PAOK #TransferNews #BanzaIsHere #NewEra https://t.co/iuvdOrLtP0 — PAOK FC (@PAOK_FC) September 14, 2026

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

“O Σιμόν Μποκοτέ Μπάνζα, γεννημένος στις 13 Αυγούστου 1996 στο Κρέιλ της Γαλλίας, με καταγωγή από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, είναι διεθνής επιθετικός.

Ο Μπάνζα ανέδειξε το ταλέντο του μέσα από τις ακαδημίες της Λανς, όπου πραγματοποίησε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα. Με τη γαλλική ομάδα κατέγραψε συνολικά 99 συμμετοχές και 18 γκολ, αγωνιζόμενος τόσο στη Ligue 1 όσο και στη Ligue 2.

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Κατά τη διάρκεια της καριέρας του αγωνίστηκε επίσης ως δανεικός στις Μπεζιέρ και UT Πετάνζ, όπου ξεχώρισε για την παραγωγικότητά του, σημειώνοντας 18 γκολ σε μία σεζόν με την ομάδα του Λουξεμβούργου. Το 2021 μετακόμισε στην Πορτογαλία για λογαριασμό της Φαμαλικάο. Στην πρώτη του σεζόν στην Primeira Liga σημείωσε 17 γκολ σε 33 εμφανίσεις, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να αποτελεί σταθερή απειλή στην αντίπαλη περιοχή.

Οι εμφανίσεις του οδήγησαν στη μεταγραφή του στην Μπράγκα τον Ιούλιο του 2022. Στην πορτογαλική ομάδα συνέχισε την ανοδική του πορεία, με κορυφαία στιγμή τη σεζόν 2023-24, όταν σημείωσε 23 γκολ στην Primeira Liga, ενώ κατέκτησε και το League Cup Πορτογαλίας.

Τον Σεπτέμβριο του 2024 εντάχθηκε στην Τραμπζονσπόρ με τη μορφή μονοετούς δανεισμού, συνεχίζοντας την καριέρα του στο τουρκικό πρωτάθλημα.

Από τον Σεπτέμβριο του 2025, ο Σιμόν Μπάνζα αγωνιζόταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με τη φανέλα της Αλ Τζαζίρα.

Πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την Εθνική ομάδα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό τον Οκτώβριο του 2023, στην ισοπαλία 1-1 απέναντι στη Νέα Ζηλανδία. Στη συνέχεια συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της ΛΔ Κονγκό για το Africa Cup of Nations 2023 στην Ακτή Ελεφαντοστού. Τον Μάιο του 2026 συμπεριλήφθηκε στην τελική 26μελή αποστολή της ΛΔ Κονγκό για το FIFA World Cup 2026.

Καλώς ήρθες στον ΠΑΟΚ, Σιμόν!”.