Παναθηναϊκός και Βιθέντε Ταμπόρδα έχουν πάρει «φωτιά»

Ο Παναθηναϊκός έβαλε ένα τέλος στην συγκατοίκησή ου με τον Παναιτωλικό. Η ομάδα του Νίστρουπ νίκησε τους Αγρινιώτες με το εντυπωσιακό 3-0 στο ΟΑΚΑ -έχοντας και πάλι στους σκόρερ το Βιθέντε Ταμπόρδα– και πλέον απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής στη Super League μετά από 4 αγωνιστικές.

Ο Παναθηναϊκός δείχνει ορεξάτος και να έχει λύσεις σε όλες τις θέσεις και -μαζί με τον ΟΦΗ- παίζει το πιο όμορφο ποδόσφαιρο από τις ομάδες της Super League, έχοντας παράλληλα και την πιο σταθερή εικόνα από τις ομάδες της Super League (πέντε σερί νίκες, εάν βάλουμε και ένα ματς στο Κύπελλο).

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Τα προηγούμενα χρόνια ο Παναθηναϊκός είχε τεράστιο πρόβλημα στο σκοράρσμα. Μετά από 4 αγωνιστικές, όμως, έχει φτάσει τα 11 γκολ, με τον Βιθέντε Ταμπόρδα να είναι από τους πρωταγωνιστές της ομάδας (έχει σκοράρει και στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας).

Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού βρήκε γκολ και κόντρα στον Παναιτωλικό -και πάλι με καρφωτή κεφαλιά – σκοράροντας για τρίτο σερί ματς στη Super League και 4ο συνολικά ματς σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο… χορός των γκολ ξεκίνησε κόντρα στη Νίκη Βόλου, για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Έπειτα, σκόραρε με τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα (έχοντας και χαμένο πέναλτι), και στο εξ αναβολής με την Κηφισιά. Η τετράδα των γκολ συμπληρώθηκε κόντρα στον Παναιτωλικό.