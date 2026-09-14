Ο Μπουχαλάκης έφτασε τις 200 συμμετοχές στη Super League – Έγιναν 100άρηδες Ρέτσος και Τάισον

Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης του ΟΦΗ συνδύασε τη μεγάλη νίκη των Κρητικών επί του Ολυμπιακού (0-1) με την συμπλήρωση των 200 αγώνων του στη Super League.

Ο ΟΦΗ πήρε τη δεύτερη νίκη της ιστορίας του στην έδρα του Ολυμπιακού σε σύνολο 50 αγώνων, με την προηγούμενη να είναι στις 27 Μαΐου 1990 με το εντυπωσιακό 5-4, με τον Αδρέα Μπουχαλάκη να ξεχωρίζει και σε αυτό το ματς των Κρητικών με την απόδοσή του.

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Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης είχε κάνει το ντεμπούτο του στη Super League στις 11 Δεκεμβρίου 2011, ως αλλαγή στις καθυστερήσεις του Εργοτέλης – Δόξα Δράμας (2-1) στη θέση του Μιχάλη Φραγκουλάκη. Η πρώτη αναμέτρηση που αγωνίστηκε ως βασικός στη Super League ήταν στις 28 Ιανουαρίου 2012 με τον Ολυμπιακό στο “Καραϊσκάκης”, στην ήττα του Εργοτέλη με 3-0.

Συνολικά με τον Εργοτέλη αγωνίστηκε σε 32 αναμετρήσεις της Super League και συνέχισε την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Με τους Ερυθρόλευκους αγωνίστηκε συνολικά σε 134 αγώνες και σημείωσε 11 τέρματα. Το 2025-26 αγωνίστηκε σε 30 αγώνες και σκόραρε μια φορά, ενώ αυτή τη σεζόν έχει συμμετάσχει και στα τέσσερα φετινά παιχνίδια του ΟΦΗ στο πρωτάθλημα και σημείωσε γκολ στην εντός έδρας νίκη με την Κηφισιά.

Συνολικά στη Super League έχει πλέον 200 συμμετοχές και 14 γκολ, ενώ έχει σκοράρει και με τις τέσσερις ομάδες με τις οποίες έχει αγωνιστεί στην κατηγορία. Το πρώτο του γκολ το είχε σημειώσει στις 9 Μαρτίου 2014 στην αναμέτρηση Πανθρακικός – Εργοτέλης 2-1.

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Την ίδια στιγμή, τις 100 συμμετοχές τους στη Super League συμπλήρωσαν οι Παναγιώτης Ρέτσος του Ολυμπιακού και Τάισον του ΠΑΟΚ.

Ο Παναγιώτης Ρέτσος είχε αγωνιστεί για πρώτη φορά με τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα στις 11 Σεπτεμβρίου 2016 στην αναμέτρηση Ολυμπιακός – Βέροια 6-1 και έκλεισε εκείνη τη σεζόν με 18 συμμετοχές. Το 2017-18 πρόλαβε να αγωνιστεί σε δύο αγώνες και στη συνέχεια μετακόμισε στην Γερμανία για λογαριασμό της Μπάγερν Λεβερκούζεν.

Το 2022-23 επέστρεψε στον Ολυμπιακό και το βράδυ του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου 2026 -κόντρα στον ΟΦΗ- αγωνίστηκε για 133η φορά με τους ερυθρόλευκους σε όλες τις διοργανώσεις και για 100η σε αγώνα για τη Super League. Σε αυτές τις 133 αναμετρήσεις έχει σημειώσει 6 γκολ, με τα τέσσερα από αυτά να είναι για το πρωτάθλημα.

Ο Τάισον έκανε το ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα με τα χρώματα του ΠΑΟΚ στις 22 Ιανουαρίου 2023, στη νίκη με 3-0 επί του Παναθηναϊκού, στη Λεωφόρο. Στο εντός έδρας ντέρμι της Θεσσαλονίκης με τον Άρη (13.09.2026) αγωνίστηκε για 100ή φορά με το “δικέφαλο του Βορρά” στη Super League.

Συνολικά έχει 169 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις με τον ΠΑΟΚ και έχει σκοράρει 23 φορές, με τις 14 να είναι στις αναμετρήσεις για τη Super League. Είναι ο δεύτερος γηραιότερος ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Super League με τα χρώματα του “δικεφάλου του Βορρά” μετά τον Αντρέ Βιεϊρίνια.