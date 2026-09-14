Αθλητικά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε άνοδο εννέα θέσεων στη βαθμολογία της ATP

Η νέα θέση του Έλληνα πρωταθλητή στην παγκόσμια κατάταξη του τένις
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters
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“Άλμα” εννιά θέσεων έκανε αυτή την εβδομάδα ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην κατάταξη της ATP, σύμφωνα με τη νέα λίστα που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η διεθνής ομοσπονδία τένις των ανδρών.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέβηκε στο Νο 44 του κόσμου με 1.165 βαθμούς, μετά και την πορεία που είχε στο US Open, φτάνοντας για πρώτη φορά στην καριέρα του μέχρι τους “16” του αμερικανικού Grand Slam.

Την ίδια στιγμή, χωρίς μεταβολή είναι η παρουσία του Στέφανου Σακελλαρίδη στη βαθμολογία της ATP, με τον Έλληνα τενίστα να παραμένει στο Νο 136 του κόσμου με 429 βαθμούς, διατηρώντας το πλασάρισμά του στο Top 150.

Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης παραμένει σταθερά ο Γιανίκ Σίνερ, με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, τον θριαμβευτή του US Open, να ακολουθεί στη δεύτερη θέση και τον Κάρλος Αλκαράθ να συμπληρώνει την πρώτη τριάδα.

Η πρώτη δεκάδα της ATP

1. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 11.500 βαθμοί

2. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 9.690

3. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 5.560

4. Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 4.680

5. Φελίξ-Οζέ Αλιασίμ (Καναδάς) 3.890

6. Ντανίιλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 3.770

7. Φλάβιο Κομπόλι (Ιταλία) 3.720

8. Φράνσις Τιαφόε (ΗΠΑ) 3.380

9. Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 3.300

10. Τέιλορ Φριτζ (ΗΠΑ) 3.175

44. Στέφανος Τσιτσιπάς (ΕΛΛΑΔΑ) 1.165

136. Στέφανος Σακελλαρίδης (ΕΛΛΑΔΑ) 429

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