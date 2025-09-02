Ο Ντάνιελ Ποντένσε πήγε στο Μουσείο Ιστορίας του Ολυμπιακού και πόζαρε μπροστά στα τρόπαια των Πειραιωτών

Ο Ντάνιελ Ποντένσε επέστρεψε στον Ολυμπιακό και δεν έχασε την ευκαιρία να επισκεφτεί το νέο Μουσείο Ιστορίας του Συλλόγου, θαυμάζοντας μεταξύ άλλων το τρόπαιο του Conference League, το οποίο κατέκτησε.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Ντάνιελ Ποντένσε με δανεισμό και οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι, με τον Πορτογάλο εξτρέμ να ετοιμάζεται για την τρίτη θητεία του στον Πειραιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την επισημοποίηση της συνεργασίας τους, οι ερυθρόλευκοι πήγαν τον Ντάνιελ Ποντένσε στο Μουσείο Ιστορίας του συλλόγου, όπου είχε την ευκαιρία να δει το τρόπαιο και τα εκθέματα από τον τελικό του Conference League με τη Φιορεντίνα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πορτογάλος εξτρέμ βοήθησε τα μέγιστα, ώστε οι Πειραιώτες να φτάσουν στην κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τροπαίου της ιστορίας τους.