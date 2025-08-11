Ο Νταβίντ Κάρμο κοντά στη Βαλένθια από την Νότιγχαμ Φόρεστ

Ο Νταβίντ Κάρμο βρίσκεται κοντά στην επόμενη ομάδα της καριέρας του, με τη Βαλένθια να έχει ήδη καταθέσει πρόταση στη Νότιγχαμ Φόρεστ και τον ποδοσφαιριστή να βλέπει θετικά τη μεταγραφή.

Ο Κάρμο αγωνίστηκε ως δανεικός στον Ολυμπιακό τη περασμένη σεζόν, με τον Ανγκολέζος κεντρικό αμυντικό να επιστρέφει στη Νότιγχαμ Φόρεστ η οποία τον είχε αποκτήσει το περασμένο καλοκαίρι από την Πόρτο. Ωστόσο όπως φαίνεται δεν θα βρει στην αγγλική ομάδα τον χρόνο συμμετοχής που θέλει, με αποτέλεσμα να εξετάζει την προοπτική της Βαλένθια.

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα οι «νυχτερίδες» έχουν καταθέσει επίσημη πρόταση στους Άγγλους και βρίσκονται ήδη σε διαπραγματεύσεις, με τον ποδοσφαιριστή να είναι θετικός σε μια ενδεχόμενη μετακίνησή του στο «Mestalla». Ειδικά από τη στιγμή που ο σύλλογος πρόσφατα πούλησε τον Μοσκέρα στην Άρσεναλ, πράγμα που σημαίνει πως είναι σε αναζήτηση στόπερ.

Πλέον οι δυο ομάδες βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις και το προσεχές διάστημα αναμένονται νεότερα αναφορικά με την τελική έκβαση της υπόθεσης.