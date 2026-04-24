Πέθανε ο Μάκης Μαριάτος, παλιός παίκτης του Παναθηναϊκού στο βόλεϊ

Το ελληνικό βόλεϊ θρηνεί για το θάνατο του Μάκη Μαριάτου, ο οποίος και πέθανε σε ηλικία 74 μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας, βυθίζοντας στο πένθος και τον Παναθηναϊκό, με τον οποίο αναδείχθηκε πρωταθλητής τη δεκαετία του 1980.

Ο Παναθηναϊκός εξέδωσε έτσι συλλυπητήρια ανακοίνωση για να αποχαιρετήσει τον Μάκη Μαριάτο, ενώ το ίδιο έκανε και η ομοσπονδία του βόλεϊ ανδρών. Ο εκλιπών είχε επίσης αγωνιστεί σε Ορεστιάδα, Εθνικό Πειραιώς, Ναυπηγεία, Κτησιφώντα, ΟΦΗ, αλλά και στην Εθνική Ελλάδας. Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο 25 Απριλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου.

Η ανακοίνωση του Α.Ο. Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος εκφράζει τα βαθιά και ειλικρινή του συλλυπητήρια για τον χαμό του άλλοτε βολεϊμπολίστα του Συλλόγου Μάκη Μαριάτου.

Ο Σύλλογος αποχαιρετά έναν από τους αθλητές που τίμησε την ένδοξη πράσινη φανέλα το χρονικό διάστημα 1979-1983.

Έζησε μεγάλες στιγμές στον Σύλλογο και έμεινε βαθιά χαραγμένος στη μνήμη των πράσινων φιλάθλων φορώντας τη φανέλα με το νούμερο 15. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν μέλος και της Εθνικής ομάδας ενώ έχει αγωνιστεί ακόμα σε Ορεστιάδα, Εθνικό Πειραιώς, Ναυπηγεία, Κτησιφώντα και ΟΦΗ.

Ο Μαριάτος έφυγε σε ηλικία 74 ετών και η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο (25/4), στον Αγιο Τίτο στο Ηράκλειο.

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας

Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Μάκη Μαριάτο, μία εμβληματική μορφή του ελληνικού βόλεϊ, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, ύστερα από γενναία μάχη με τον καρκίνο και τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια.

Ο πρόεδρος της ΕΟΠΕ Γιώργος Καραμπέτσος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκφράζουν τη βαθιά τους οδύνη για την απώλεια ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με ήθος, πάθος και αφοσίωση την ελληνική πετοσφαίριση, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στα γήπεδα και στη μνήμη όσων τον γνώρισαν.

Ο Μάκης Μαριάτος τίμησε τη φανέλα της Εθνικής ομάδας, συμμετέχοντας σε μεγάλες διοργανώσεις και προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Υπήρξε από τις σημαντικές μορφές του ελληνικού βόλεϊ, γράφοντας ιστορία και με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, με τον οποίο κατέκτησε πρωτάθλημα και αποτέλεσε μέλος της «χρυσής εποχής» του τμήματος τη δεκαετία του ’80.

Στη μεγάλη του αθλητική διαδρομή αγωνίστηκε ακόμη στην Ορεστιάδα, στον Εθνικό Πειραιώς, στα Ναυπηγεία, στον Κτησιφώντα και στον ΟΦΗ, υπηρετώντας το άθλημα με συνέπεια, αξιοπρέπεια και αγάπη.

Πέρα από τη σπουδαία αθλητική του πορεία, ο Μάκης Μαριάτος υπήρξε ένας άνθρωπος αγαπητός, σεμνός και ευγενής, που ενέπνεε σεβασμό και κέρδιζε τους πάντες με τον χαρακτήρα του.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στα παιδιά του, Ροδάνθη και Δημήτρη, στους οικείους του και σε όλη την οικογένεια του ελληνικού βόλεϊ.

Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο 25 Απριλίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου.

Καλό ταξίδι, Μάκη Μαριάτο.

Η προσφορά σου στο ελληνικό βόλεϊ θα μείνει για πάντα ζωντανή.