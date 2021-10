Το Κατάρ ετοιμάζεται να γίνει η πρώτη χώρα της Μέσης Ανατολής που θα φιλοξενήσει το Μουντιάλ και έχοντας στη διάθεσή του πακτωλό χρημάτων, θέλησε τον Ντέιβιντ Μπέκαμ ως απόλυτο εκπρόσωπο του τουρνουά.

Ο Άγγλος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής συμφώνησε να γίνει το πρόσωπο στην καμπάνια για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, έναντι του ποσού των 177 εκατομμυρίων ευρώ, με βάση το σχετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας “The Sun”.

Ο 46χρονος σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου ήταν αρνητικός αρχικά, εξαιτίας και της κατάστασης στο Κατάρ, με την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά το… ιλιγγιώδες ποσό που του προσέφεραν οι Καταριανοί φαίνεται ότι… λύγισαν τις αντιστάσεις του.

David Beckham is set to be unveiled as the face of the Qatar World Cup next month – netting a reported £150m