Μετά τους Ερίκ Καντονά, Αλαν Σίρερ, Τιερί Ανρί, Ντένις Μπέργκαμπ, Φρανκ Λάμπαρντ, Ρόι Κιν και Στίβεν Τζέραρντ, το «αστέρι» του Ντέιβιντ Μπέκαμ θα… ανέβει στον λαμπερό «ουρανό» της Premier league.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και το… δεξί του πόδι έγραψαν τη δική τους ιστορία στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον παλαίμαχι αρχηγό της εθνικής Αγγλίας να μπαίνει στο Hall of Fame της Premier League.

Ο «Μπεκς» αποτέλεσε επιλογή των φιλάθλων του κορυφαίου πρωταθλήματος, έχοντας σηκώσει 6 φορές την κούπα της Premier League.

Driven and industrious, a player who honed his ball-striking ability to see set-pieces and crosses bend majestically



David Beckham is inducted to the #PLHallOfFame pic.twitter.com/hFJykXSuzB