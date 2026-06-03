Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ θα αποκτήσει το δικό του «αστέρι» στην Λεωφόρο της Δόξας του Hollywood

Θέση στο διάσημο “Walk of Fame” του Hollywood θα πάρει Ντέιβιντ Μπέκαμ. Ο παλαίμαχος Άγγλος ποδοσφαιριστής θα αποκτήσει το αστέρι του στην διάσημη Λεωφόρο της Δόξας, σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουνίου, κατά την διάρκεια του Μουντιάλ του 2026.

Ο ηθοποιός Τομ Κρουζ και η Βικτόρια Μπέκαμ, πρώην Spice Girl και σύζυγος του Ντέιβιντ Μπέκαμ, θα μιλήσουν στην τελετή που θα γίνει στο Λος Άντζελες, την ίδια ημέρα με τον πρώτο αγώνα των ΗΠΑ στο Μουντιάλ του 2026.

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“Ο ρόλος του Μπέκαμ στην άνοδο της δημοφιλίας του ποδοσφαίρου στις Ηνωμένες Πολιτείες και η διαρκής επιρροή του στον αθλητισμό, την ψυχαγωγία και τον παγκόσμιο πολιτισμό καθιστούν αυτό το αφιέρωμα ιδιαίτερα σημαντικό”, δήλωσε η παραγωγός της τελετής, Άνα Μαρτίνεθ.

Έχοντας χρισθεί ιππότης από τον βασιλιά Κάρολο Γ΄ πέρυσι, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ κατέχει κεντρική θέση στο πάνθεον του βρετανικού ποδοσφαίρου. Αρχηγός της εθνικής ομάδας της Αγγλίας για έξι χρόνια, έγραψε ιστορία στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κατακτώντας μαζί της το Champions League το 1999.

Για το υπόλοιπο της καριέρας του, έπαιξε στην Ρεάλ Μαδρίτης και στην Μίλαν, πριν δοκιμάσει την τύχη του στις Ηνωμένες Πολιτείες με τους Λος Άντζελες Γκάλαξι και στην συνέχεια αγωνίσθηκε για έναν χρόνο στην Παρί Σεν Ζερμέν, με την φανέλα της οποίας «κρέμασε τα παπούτσια του» το 2013.

Στα 51 του χρόνια, ο πρώην ποδοσφαιριστής -αλλά και επιχειρηματίας και είδωλο της μόδας- είναι συνιδιοκτήτης της Ίντερ Μαϊάμι, της ομάδας που απέκτησε τον Λιονέλ Μέσι το 2023 και κατέκτησε πέρυσι το MLS.