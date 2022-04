Ο Ντιέγκο Σιμεόνε έχασε τον πατέρα του, Κάρλος πριν από λίγες ημέρες και δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνηση του, λίγο πριν τη “σέντρα” του αγώνα της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Αλαβές.

Οι ιθύνοντες της Ατλέτικο Μαδρίτης θέλησε να τιμήσουν τον πατέρα του Ντιέγκο Σιμεόνε, ο οποίος “έφυγε” πρόσφατα από τη ζωή, πριν την έναρξη του χθεσινοβραδινού εντός έδρας αγώνα με την Αλαβές.

Ο Αργεντινός τεχνικός δεν έκρυψε τη συγκίνησή του -κοιτάζοντας τη φωτογραφία του πατέρα του στα matrix του γηπέδου της Ατλέτικο- και δάκρυσε στον πάγκο των “ροχιμπλάνκος”, στο ενός λεπτού σιγή που τηρήθηκε.

