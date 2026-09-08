Αθλητικά

Ο Ντίνος Μαυροπάνος σκόραρε ξανά για τη Γουέστ Χαμ στη νίκη με 3-2 επί της Μπόλτον

Το δεύτερο γκολ της ομάδας του στην ανατροπή επί της Μπόλτον πέτυχε ο Μαυροπάνος
Ο Μαυροπάνος
Ο Μαυροπάνος πανηγυρίζει το γκολ του με τη Γουέστ Χαμ / RYAN BROWNE / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Ο Ντίνος Μαυροπάνος συνεχίζει να ξεχωρίζει με τη Γουέστ Χαμ στην Championship, τόσο αμυντικά, όσο και επιθετικά, αφού πέτυχε το δεύτερο γκολ του στη σεζόν, στη νίκη με 3-2 επί της Μπόλτον.

Η Γουέστ Χαμ βρέθηκε να χάνει με 2-1 από την Μπόλτον, αλλά ο Ντίνος Μαυροπάνος ισοφάρισε με ωραία κεφαλιά μετά από φάουλ και η ομάδα του βρήκε τρίτο γκολ στη συνέχεια, για να ολοκληρώσει την ανατροπή και να φθάσει στο διπλό.

Ο Έλληνας αμυντικός οδηγεί έτσι και την ομάδα του προς την επιστροφή στην Premier League, αφού έχει ξεκινήσει δυνατά στη σεζόν και βρίσκεται ήδη στην κορυφή της βαθμολογίας στην Championship.

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