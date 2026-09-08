Ο Ντίνος Μαυροπάνος σκόραρε ξανά για τη Γουέστ Χαμ στη νίκη με 3-2 επί της Μπόλτον

Ο Ντίνος Μαυροπάνος συνεχίζει να ξεχωρίζει με τη Γουέστ Χαμ στην Championship, τόσο αμυντικά, όσο και επιθετικά, αφού πέτυχε το δεύτερο γκολ του στη σεζόν, στη νίκη με 3-2 επί της Μπόλτον.
Η Γουέστ Χαμ βρέθηκε να χάνει με 2-1 από την Μπόλτον, αλλά ο Ντίνος Μαυροπάνος ισοφάρισε με ωραία κεφαλιά μετά από φάουλ και η ομάδα του βρήκε τρίτο γκολ στη συνέχεια, για να ολοκληρώσει την ανατροπή και να φθάσει στο διπλό.
Ο Έλληνας αμυντικός οδηγεί έτσι και την ομάδα του προς την επιστροφή στην Premier League, αφού έχει ξεκινήσει δυνατά στη σεζόν και βρίσκεται ήδη στην κορυφή της βαθμολογίας στην Championship.
Konstantinos Mavropanos has leveled the game for away side.— Goals Xtra (@GoalsXtra) September 8, 2026
Bolton 2-2 West Hampic.twitter.com/2fQ8ilNsO9