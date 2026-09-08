Ολυμπιακός – Βόλος 3-2: Σόου Γκονζάλες και φοβερό γκολ Πουέρτα για το 2/2 των Πειραιωτών στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας

Ο Ολυμπιακός πήρε μία άτυπη ρεβάνς επί του Βόλου στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, αφού μετά το ισόπαλο 1-1 για το πρωτάθλημα στο Πανθεσσαλικό, τον “λύγισε” με 3-2 στο Καραϊσκάκης, φθάνοντας σε μία άνετη νίκη. Δείτε εδώ το Live του αγώνα.

Με τον Γκονζάλες να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής του αγώνα με δύο γκολ και μία ασίστ και τον Πουέρτα να σκοράρει με εντυπωσιακό τρόπο στο ντεμπούτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα, ο Ολυμπιακός επικράτησε πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ του Βόλου και έκανε το 2/2 στη League Phase του Europa League.

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Οι Πειραιώτες δυσκολεύτηκαν στο πρώτο ημίχρονο, αλλά άνοιξαν το σκορ με τον Γκονζάλες και έκαναν “πάρτι” στο δεύτερο μέρος, με τον Μεξικανό και τους Πουέρτα και Πέντερσεν να δίνουν διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της ομάδας τους, που έχασε πολλές ευκαιρίες για ένα κόμη γκολ και είχε ένα που δεν μέτρησε για οφσάιντ με τον Γιάρεμτσουκ. Στο φινάλε όμως οι Θεσσαλοί λίγο έλειψε να κάνουν “θρίλερ” το ματς, πετυχαίνοντας δύο γκολ με Γκονσάλες και Χαραλαμπόγλου.

Το παιχνίδι

Ο Ολυμπιακός μπήκε πιο δυνατά στο ματς και είχε την πρώτη καλή στιγμή στο 15′ με ένα άστοχο σουτ του Σα, ενώ στο 32′ “άγγιξε’ το γκολ με τον Γκονζάλες να βγαίνει σε θέση τετ-α-τετ, αλλά να μην μπορεί να νικήσει τον Κοσέλεφ, με αδύναμο πλασέ.

Ο Μεξικανός επιθετικός βρήκε τελικά το γκολ μετά από κόρνερ, όπου ο Φορτούνης εκτέλεσε και ο Φίλης πήρε την κεφαλιά, για να αποκρούσει ο τερματοφύλακας του Βόλου και να σκοράρει ο Γκονζάλες σχεδόν σε κενή εστία.

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Ο Ολυμπιακός πήρε έτσι το προβάδισμα με 1-0 πριν το ημίχρονο, για να ακολουθήσει… περίπατος στο δεύτερο μέρος. Οι Πειραιώτες ανέβασαν την απόδοσή τους μετά την ανάπαυλα και έκαναν “πάρτι” με Πέντερσεν, Γκονζάλες και Πουέρτα.

Οι Πειραιώτες δημιούργησαν ένα… τσουβάλι ευκαιρίες, με τον Γκονζάλες να χάνει την ευκαιρία ακόμη και για… καρέ, αλλά να βρίσκει το δεύτερο γκολ της ομάδας του και του ίδιου, με άψογη κεφαλιά μετά από σέντρα ακριβείας του Πέντερσεν στο 50′ για το 2-0 στο ματς.

Ο Μεξικανός είχε και την ασίστ για το 3-0 του Πουέρτα λίγο αργότερα, με τον Κολομβιανό μέσο να τελειώνει τη φάση με ένα “άρρωστο” πλασέ πάνω από τον Κοσέλεφ, για το πρώτο του γκολ με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Οι Πειραιώτες είχαν στη συνέχεια πολλές καλές φάσεις γκολ, με τον Γιάρεμτσουκ να σκοράρει μάλιστα στο 75′, αλλά το τέρμα να ακυρώνεται λόγω οφσάιντ του Ουκρανού επιθετικού.

Και ενώ το ματς έδειχνε να έχει τελειώσει, ο Βόλος βρήκε δύο γκολ μέσα σε λίγα λεπτά, με Γκονσάλες και Χαραλαμπόγλου να μειώνουν σε 3-2, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός δεν απειλήθηκε όμως ουσιαστικά μετά το δεύτερο τέρμα των Θεσσαλών στο 89′ και έτσι κράτησε μέχρι τέλους τη νίκη του στο ματς.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έκανε έτσι το 2/2 στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας και βρίσκεται σε “τροχιά” για την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά, ενώ ο Βόλος έμεινε στον ένα βαθμό της πρεμιέρας.