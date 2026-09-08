Champions League: Νίκες για Ντόρτμουντ, Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Μπέτις – Η βαθμολογία της League Phase

Η πρώτη αγωνιστική μέρα του της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League είχε σπουδαίο θέαμα και πολλά γκολ. Η Μάντσεστερ Σίτι πήρε το εκτός έδρας τρίποντο κόντρα στην Πόρτο και η Ντόρτμουντ νίκησε με άγχος και αγωνία λόγω της αποχώρησης του Καρέτσα τη Βιγιαρεάλ.

Στην πρεμιέρα του Champions League το θέαμα ήταν έντονο με τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Ίντερ να ξεχωρίζει, όπως και αυτή της Σίτι στην έδρα της Πόρτο.

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Στα ματς που άνοιξαν το πρόγραμμα της πρεμιέρας της League Phase η ΑΕΚ πήρε μία σπουδαία εντός έδρας νίκη επί της ΛΑΣΚ και η Άστον Βίλα απέδρασε από την έδρα της Μπριζ.

Η αναγκαστική αλλαγή του Κωνσταντίνου Καρέτσα ανησύχησε την Ντόρτμουντ, αλλά η γερμανική ομάδα ενημέρωσε ότι είναι καλά στην υγεία του και εγκατέλειψε το ματς λόγω προβλήματος στο κυκλοφορικό, κάτι που φυσικά θα εξεταστεί από τους γιατρούς της ομάδας.

Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ 3-2: Ο τραυματισμός του Καρέτσα πάγωσε τους Βεστφαλούς που αντέδρασαν και νίκησαν

Η Ντόρτμουντ είδε τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να αποχωρεί με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο μετά από δυσφορία που ένιωσε και αναγκάστηκε να αλλάξει τα πλάνα της με τον Νουανέρι να περνά στον αγωνιστικό χώρο.

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Οι παίκτες της Ντόρτμουντ φανερά επηρεασμένοι από την αποχώρηση του Καρέτσα δεν έπιασαν καλά επίπεδα απόδοσης, όμως το αυτογκόλ του Ρενάτο Βέιγκα έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του Κόβατς.

Οι Ισπανοί είχαν απάντηση στο 66′ με ωραία κεφαλιά του Μουρίνο και το σκορ έγινε 1-1. Ο Γκιρασί με προβολή μέσα από την μεγάλη περιοχή έδωσε το τρίποντο στους Γερμανούς στο Champions League. Ο Γκιρασί με πέναλτι έκανε και το 3-1 των Βεστφαλών, ενώ στα τελευταία λεπτά έβαλε αυτογκόλ για να διαμορφώσει το τελικό 3-2.

Πόρτο – Μάντσεστερ Σίτι 0-2: Ο Χάαλαντ λύτρωσε τους πολίτες

Το πρώτο ημίχρονο στην Πορτογαλία δεν είχε καλό ρυθμό και οι δύο ομάδες δεν βρήκαν κάποιο γκολ, με αποτέλεσμα να πηγαίνουν ισόπαλες στα αποδυτήρια.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους η ομάδα του Μαρέσκα βρήκε το γκολ που έψαχνε με τον συνήθη ύποπτο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος με κεφαλιά μέσα από την περιοχή βρήκε δίχτυα για το 0-1 στο Πόρτο.

Ο Χάαλαντ στα τελευταία λεπτά του αγώνα βρήκε και δεύτερο γκολ και «καθάρισε» το τρίποντο της ομάδας του, στο πρώτο ευρωπαϊκό ματς υπό τις οδηγίες του Ένσο Μαρέσκα.

Λιλ – Μπέτις 2-3: Οι Ανδαλουσιανοί κέρδισαν την ματσάρα της βραδιάς

Η Λιλ και η Μπέτις χάρισαν ένα τρομερό ματς με ξέφρενο ρυθμό στους φίλους του ποδοσφαίρου, με τους Ισπανούς να βγαίνουν νικητές.

Ο Ουέντα άνοιξε το σκορ για τη Λιλ με κοντινή κεφαλιά, όμως ο Μπαρτρά απάντησε με το ίδιο νόμισμα στο 33′ για το 1-1. Ο Αλεξσάντρο επίσης με κεφαλιά έδωσε προβάδισμα στους Γάλλους και τους έστειλε στην ανάπαυλα έχοντας το προβάδισμα.

Ο Μπαρτρά στο 49′ σκόραρε και πάλι με κεφαλιά για την ισοφάριση και ο Πάροτ τέσσερα λεπτά αργότερα έδωσε κεφάλι στο σκορ στην Μπέτις. Ο αδερφός του Εμπαπέ, Ίθαν, αποβλήθηκε στο 56′, καθώς χτύπησε εκτός φάσης τον Νάταν και άφησε τη Λιλ με παίκτη λιγότερο στο δεύτερο μέρος.

Αυτό το γεγονός ουσιαστικά τελείωσε το ματς και η Μπέτις πανηγύρισε μία ιστορική νίκη στο Champions League.

Η βαθμολογία της League Phase

Μάντσεστερ Σίτι 3β. (2-0) Άστον Βίλα 3β. (3-2) Μπέτις 3β. (3-2) Ντόρτμουντ 3β. (3-2) Ρεάλ Μαδρίτης 3β. (2-1) ΑΕΚ 3β. (1-0) Άρσεναλ 0β.* Ατλέτικο Μαδρίτης 0β* Μπαρτσελόνα 0β* Μπάγερν Μονάχου 0β.* Μπόντο Γκλιμτ 0β* Κόμο 0β* Φενέρμπαχτσε 0β* Φέγενορντ 0β* Γαλατάσαραϊ 0β* Λειψία 0β* Λανς 0β* Λίβερπουλ 0β* Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0β* Νάπολι 0β* Παρί Σεν Ζερμέν 0β* Αϊντχόφεν 0β* Ρόμα 0β* Σλόβαν Μπρατισλάβας 0β.* Σαμπάχ 0β* Σαχτάρ 0β* Σλάβια Πράγας 0β* Σπόρτινγκ 0β* Στουτγκάρδη 0β* Βίκινγκ 0β* Βιγιαρεάλ 0β. (2-3) Κλαμπ Μπρίζ 0β (2-3) Λιλ 0β. (2-3) Ίντερ 0β. (1-2) Λασκ 0β. (0-1) Πόρτο 0β. (0-2)

*Δεν έχουν αγωνιστεί ακόμη

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ – Λασκ 1-0

Κλαμπ Μπρίζ – Άστον Βίλα 2-3

Ρεάλ Μαδρίτης – Ίντερ 2-1

Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ 3-2

Πόρτο – Μάντσεστερ Σίτι 0-2

Λιλ – Μπέτις 2-3

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

Μπαρτσελόνα – Φέγενορντ (19:45)

Στουτγκάρδη – Βίκινγκ (19:45)

Νάπολι – Άρσεναλ (22:00)

Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)

Παρί Σεν Ζερμέν – Σλόβαν Μπρατισλάβας (22:00)

Σπόρτινγκ – Γαλατάσαραϊ (22:00)

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου