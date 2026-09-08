Ντόρτμουντ για Κωνσταντίνο Καρέτσα: «Αποχώρησε λόγω προβλημάτων με την κυκλοφορία του αίματος, αλλά είναι καλά»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αποχώρησε με πρόβλημα από το παιχνίδι της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ και η γερμανική ομάδα έκανε λόγω για ένα ζήτημα με την κυκλοφορία του αίματος στον οργανισμό του.

Λίγο μετά το ξεκίνημα του αγώνα, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έδειξε να έχει μία δυσφορία στον αγωνιστικό χώρο και κάθισε στο χορτάρι, ζητώντας βοήθεια από τον ιατρικό τιμ της ομάδας του. Αμέσως μετά έγινε αναγκαστική αλλαγή και αποχώρησε από το Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ για το νοσοκομείο.

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Οι Βεστφαλοί ενημέρωσαν έτσι, επίσημα, για την κατάστασή του, γράφοντας σε σχετική ανάρτηση τα εξής: «Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας χρειάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι κόντρα στη Βιγιαρεάλ λόγω προβλημάτων με την κυκλοφορία του αίματος. Ο Κώστας είναι, δεδομένων των συνθηκών, καλά και μεταβαίνει στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις».

ℹ️ Konstantinos Karetsas musste den Platz im Spiel gegen Villarreal aufgrund von Kreislaufproblemen verlassen. Kosta geht es den Umständen entsprechend gut, er ist zu weiteren Untersuchungen auf dem Weg ins Krankenhaus. pic.twitter.com/MAAul4jphR — Borussia Dortmund (@BVB) September 8, 2026

Για το πρόβλημα του Καρέτσα μίλησε όμως και ο βετεράνος αμυντικός της Ντόρτμουντ Ματς Χούμελς, ο οποίος και ανέφερε: «Όταν οι γιατροί δεν κοίταξαν καν τα πόδια του, αλλά μόνο το πάνω μέρος του σώματός του, ένιωσα ένα ρίγος να με διαπερνά. Ελπίζω να μην έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Είναι μια ιστορία που δεν ευχόμαστε σε κανέναν, και σίγουρα όχι σε έναν 19χρονο που παίζει εδώ τον πρώτο του αγώνα στο Champions League. Πολύ δυσάρεστες εικόνες για να δει κανείς. Ελπίζω να ήταν απλώς μια μικρή κυκλοφοριακή διαταραχή και όχι κάτι σοβαρότερο».