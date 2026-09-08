Αθλητικά

Ντόρτμουντ για Κωνσταντίνο Καρέτσα: «Αποχώρησε λόγω προβλημάτων με την κυκλοφορία του αίματος, αλλά είναι καλά»

Η ενημέρωση των Βεστφαλών για το πρόβλημα υγείας του Έλληνα εξτρέμ
Ο Καρέτσας
Ο Καρέτσας στο φορείο μετά τη δυσφορία που ένιωσε στο Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ / REUTERS/Leon Kuegeler
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Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αποχώρησε με πρόβλημα από το παιχνίδι της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ και η γερμανική ομάδα έκανε λόγω για ένα ζήτημα με την κυκλοφορία του αίματος στον οργανισμό του.

Λίγο μετά το ξεκίνημα του αγώνα, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έδειξε να έχει μία δυσφορία στον αγωνιστικό χώρο και κάθισε στο χορτάρι, ζητώντας βοήθεια από τον ιατρικό τιμ της ομάδας του. Αμέσως μετά έγινε αναγκαστική αλλαγή και αποχώρησε από το Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ για το νοσοκομείο.

Οι Βεστφαλοί ενημέρωσαν έτσι, επίσημα, για την κατάστασή του, γράφοντας σε σχετική ανάρτηση τα εξής: «Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας χρειάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι κόντρα στη Βιγιαρεάλ λόγω προβλημάτων με την κυκλοφορία του αίματος. Ο Κώστας είναι, δεδομένων των συνθηκών, καλά και μεταβαίνει στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις».

Για το πρόβλημα του Καρέτσα μίλησε όμως και ο βετεράνος αμυντικός της Ντόρτμουντ Ματς Χούμελς, ο οποίος και ανέφερε: «Όταν οι γιατροί δεν κοίταξαν καν τα πόδια του, αλλά μόνο το πάνω μέρος του σώματός του, ένιωσα ένα ρίγος να με διαπερνά. Ελπίζω να μην έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Είναι μια ιστορία που δεν ευχόμαστε σε κανέναν, και σίγουρα όχι σε έναν 19χρονο που παίζει εδώ τον πρώτο του αγώνα στο Champions League. Πολύ δυσάρεστες εικόνες για να δει κανείς. Ελπίζω να ήταν απλώς μια μικρή κυκλοφοριακή διαταραχή και όχι κάτι σοβαρότερο».

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Ο Κωνσταντέλιας Καρέτσας με το φορείο στο Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ
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