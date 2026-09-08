Μάρκο Νίκολιτς για τη νίκη της ΑΕΚ: «Θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία»

Η νίκη της ΑΕΚ επί της ΛΑΣΚ στο Champions League θα γραφτεί με χρυσά γράμματα σύμφωνα με τον Μάρκο Νίκολιτς, καθώς είναι πρώτη στο νέο γήπεδο της Ένωσης στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά την σπουδαία επικράτηση της ΑΕΚ έκανε γνωστό ότι ο Θωμάς Στρακόσα έχει υποστεί ένα μικρό ράγισμα στον καρπό και θα χάσει τα ματς με Αστέρα Τρίπολης (13/09/26, 19:00), Πανσερραϊκό (15-17/09/26) και Βόλο (18-20/09/26).

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Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Σέρβος προπονητής

«Καλησπέρα, βεβαίως είμαι πολύ χαρούμενος για την καλή αρχή που κάναμε γιατί η σημερινή βραδιά θα μείνει στην ιστορία του γηπέδου, είναι η πρώτη νίκη στο νέο γήπεδο για το Τσάμπιονς Λιγκ, η νίκη αυτή θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του συλλόγου. Τακτικά ήμασταν σχεδόν τέλεια, αξίζαμε τη νίκη, είχαμε τον έλεγχο όσων συνέβαιναν στο γήπεδο, μια μικρή λεπτομέρεια ήταν ότι δεν σβήσαμε το ματς με δεύτερο γκολ.

Στα τελευταία λεπτά γυρίσαμε πίσω, ήταν δύσκολο όταν μπαίνουν παίκτες από τον πάγκο να ανταποκριθούν άμεσα, αλλά είχαμε ευκαιρίες. Υπέροχη ατμόσφαιρα, κάθε φορά αισθανόμαστε περήφανοι γιατί απολαμβάνουμε κάθε βραδιά στην έδρα μας, ευχαριστώ στους φιλάθλους, συγχαρητήρια στους παίκτες και συνεχίζουμε».

Για τη σύμπτωση με τους Ιταλούς τερματοφύλακες στις νίκες της ΑΕΚ το 2006 κι απόψε: «Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον Μπρινιόλι, για αυτό τον έχουμε, είναι εξαιρετικός τερματοφύλακας, έχει εμπειρία, είναι σταθερός, ξέρει τον ρόλο του, συμβάλει στην ομάδα κι άξιζε την αποψινή βραδιά. Δεν είναι εύκολο να είσαι 33-34, να βλέπεις απέξω τα ματς και όποτε χρειάζεται να μπεις να συμβάλεις. Ηθελε απελπισμένα να παίξει στο Τσάμπιονς Λιγκ, το έφερε η μοίρα να παίξει και πραγματικά το άξιζε».

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Για τις ευκαιρίες και τη διαχείριση του ματς με τις αλλαγές: «Τα πράγματα πήγαιναν όπως τα θέλαμε στον αγωνιστικό χώρο, κάποιες φορές με το τεχνικό επιτελείο αλλάζουμε παίκτες νωρίς, ακόμα και στο α’ ημίχρονο, δεν κάνουμε αλλαγές απλά για να τις κάνουμε. Οι παίκτες τα πήγαιναν καλά, ο αγώνας ήταν απαιτητικός, όσοι έπαιξαν κατάφεραν να αποδώσουν στο υψηλό επίπεδο.

Όταν κάποιος μπαίνει από τον πάγκο πρέπει να ανταποκριθεί στην ένταση, για αυτό συνέβη ότι συνέβη στο τέλος, δεν ήταν στο πλάνο μας να γυρίσουμε πίσω».

Για τη σημασία των τριών βαθμών στη συνέχεια της διοργάνωσης και τον Στρακόσια: «Ως προς τον τραυματισμό του Θωμά, δείχνει να μην είναι κάτι σοβαρό, θα λείψει μέχρι τη διακοπή των εθνικών, στα τρία ματς με Αστέρα, Πανσερραϊκό και Βόλο. Σε μια φάση, στην αναμέτρηση με τον Αρη δεν έβαλε τα χέρια του σωστά και αντιμετωπίζει ένα μικρό ράγισμα, δείχνει να μην είναι σοβαρό, θα μπορούσε να είναι κάτι χειρότερο.

Για τους βαθμούς, μιλήσαμε χθες και δήλωσα ότι ακόμα και σε αυτό το επίπεδο, από τη στιγμή που είμαστε εδώ, θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, να μην είμαστε παρατηρητές, πήραμε τρεις βαθμούς, τίποτα παραπάνω, έχει πολύ μέλλον, έχουμε ακόμα επτά αναμετρήσεις αλλά είναι καλό που έχουμε τρεις βαθμούς αντί για έναν».