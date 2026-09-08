Αθλητικά

ΑΕΚ: Ράγισμα στον καρπό ο Θωμάς Στρακόσα – Τα ματς της Ένωσης που θα χάσει

Τρία ματς της Ένωσης θα χάσει ο Αλβανός τερματοφύλακας
Ο Στρακόσα
Ο Στρακόσα με τη φανέλα της ΑΕΚ/ (ΕΛΕΝΑ ΒΑΣΤΑΡΔΗ / EUROKINISSI)
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Ο Θωμάς Στρακόσα έχει υποστεί ράγισμα στον καρπό και θα χάσει τα τρία επόμενα ματς της ΑΕΚ, όπως έκανε γνωστό ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη της Ένωσης.

Η ΑΕΚ έκανε την πρώτη της νίκη στο Champions League, όμως ο Νίκολιτς έκανε γνωστό ότι ο Στρακόσα θα χάσει τα τρία επόμενα ματς και θα είναι έτοιμος μετά τη διακοπή για τις Εθνικές ομάδες.

Η επιστροφή του Στρακόσα αναμένεται στο ματς με τον ΟΦΗ (10-12/10/26) για την έκτη αγωνιστική της Super League.

Τα ματς που θα χάσει ο Στρακόσα

  • 13/09/26 19:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – ΑΕΚ (4η αγωνιστική Stoiximan Super League)
  • 15-17/09/26 AEK – Πανσερραϊκός (3η αγωνιστική Superbet Κυπέλλου Ελλάδας)
  • 18-20/09/26 Βόλος – ΑΕΚ (5η αγωνιστική Stoiximan Super League)
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