ΑΕΚ: Ράγισμα στον καρπό ο Θωμάς Στρακόσα – Τα ματς της Ένωσης που θα χάσει

Ο Θωμάς Στρακόσα έχει υποστεί ράγισμα στον καρπό και θα χάσει τα τρία επόμενα ματς της ΑΕΚ, όπως έκανε γνωστό ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη της Ένωσης.
Η ΑΕΚ έκανε την πρώτη της νίκη στο Champions League, όμως ο Νίκολιτς έκανε γνωστό ότι ο Στρακόσα θα χάσει τα τρία επόμενα ματς και θα είναι έτοιμος μετά τη διακοπή για τις Εθνικές ομάδες.
Η επιστροφή του Στρακόσα αναμένεται στο ματς με τον ΟΦΗ (10-12/10/26) για την έκτη αγωνιστική της Super League.
Τα ματς που θα χάσει ο Στρακόσα
- 13/09/26 19:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – ΑΕΚ (4η αγωνιστική Stoiximan Super League)
- 15-17/09/26 AEK – Πανσερραϊκός (3η αγωνιστική Superbet Κυπέλλου Ελλάδας)
- 18-20/09/26 Βόλος – ΑΕΚ (5η αγωνιστική Stoiximan Super League)