ΑΕΚ: Ράγισμα στον καρπό ο Θωμάς Στρακόσα – Τα ματς της Ένωσης που θα χάσει

Ο Θωμάς Στρακόσα έχει υποστεί ράγισμα στον καρπό και θα χάσει τα τρία επόμενα ματς της ΑΕΚ, όπως έκανε γνωστό ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη της Ένωσης.

Η ΑΕΚ έκανε την πρώτη της νίκη στο Champions League, όμως ο Νίκολιτς έκανε γνωστό ότι ο Στρακόσα θα χάσει τα τρία επόμενα ματς και θα είναι έτοιμος μετά τη διακοπή για τις Εθνικές ομάδες.

Η επιστροφή του Στρακόσα αναμένεται στο ματς με τον ΟΦΗ (10-12/10/26) για την έκτη αγωνιστική της Super League.

Τα ματς που θα χάσει ο Στρακόσα