Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης – Ίντερ 2-1: Η «Βασίλισσα» εκμεταλλεύτηκε τα παιδικά λάθη των «νερατζούρι» και πήρε τη νίκη στο Champions League

Ο Εμπαπέ και ο Βαλβέρδε έδωσαν τη νίκη στη «Βασίλισσα»
Εμπαπέ και Βαλβέρδε
Εμπαπέ και Βαλβέρδε πανηγυρίζουν για τη Ρεάλ Μαδρίτης/ REUTERS/Violeta Santos Moura
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Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε 2-1 την Ίντερ στο Μπερναμπέου στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League με τους Εμπαπέ και Βαλβέρδε να είναι οι σκόρερ της αναμέτρησης.

Η Ίντερ μπήκε πολύ καλά στο ματς και φαινόταν ότι θα είναι αυτή που θα ανοίξει το σκορ, όμως ο Κουρτουά είχε απαντήσεις στις ευκαιρίες των «νερατζούρι» και η Ρεάλ Μαδρίτης άνοιξε το σκορ μετά από τραγικό λάθος του Μπίσεκ στην άμυνά της ομάδας του.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν μπορούσε να αφήσει ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία και με σουτ έδωσε προβάδισμα στη «Βασίλισσα» στη Μαδρίτη. Ο τερματοφύλακας της Ίντερ στο 23′ υπέπεσε σε ένα ακόμα παιδικό λάθος στην άμυνα της ομάδας του και ο Βαλβέρδε του έκλεψε την μπάλα και σκόραρε για να «καθαρίσει» από νωρίς την υπόθεση νίκη για την ομάδα του Μουρίνιο.

Η Ρεάλ θα μπορούσε να πετύχει και τρίτο γκολ στην πρώτο μέρος, όμως ο Μαρτίνεθ μετά το λάθος του έκανε μία τρομερή διπλή επέμβαση, με τη δεύτερη στο κοντινό πλασέ του Μπέλιγχαμ να είναι εντυπωσιακή.

Ο Ισπανός τερματοφύλακας σταμάτησε τον Άγγλο μέσο και στην επανάληψη, όταν πάλι σε προσπάθειά του μέσα από τη μικρή περιοχή είχε απάντηση με τα πόδια για να κρατήσει το 2-0.

Η Ίντερ μείωσε το σκορ στο 77′ με ωραίο δυνατό τελείωμα του Κάρλος Αουγκούστο και έβαλε «φωτιά» στην αναμέτρηση στα τελευταία λεπτά. Η ομάδα του Μουρίνιο κράτησε το υπέρ της σκορ χάρη και στον Κουρτουά και πανηγύρισε μία μεγάλη νίκη επί των Ιταλών στην πρεμιέρα του Champions League.

Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά, Ντάμφρις, Κονατέ, Χούισεν, Κουκουρέγια, Αλεξάντερ-Άρνολντ (79′ Τσουαμενί), Βαλβέρδε, Μπέλιγχαμ, Μπραχίμ Ντίαθ (79′ Ντιομαντέ), Εμπαπέ (90′ Εσπί), Βινίσιους (87′ Καρέρας).

Ίντερ: Γιόζεπ Μαρτίνες, Παβάρ (46′ Στόουνς), Μπίσεκ, Μπαστόνι, Ντιούφ, Μπαρέλα (60′ Ζιελίνσκι), Τσαλχάνογλου (60′ Σούσιτς), Τζόουνς, Αουγκούστο (83′ Μικίταριαν), Λαουτάρο Μαρτίνες, Τουράμ (60′ Μπονί).

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