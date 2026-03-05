Ο Ντομαγκόι Βίντα απέρριψε ρόλο βοηθού προπονητή στην εθνική Κροατίας ενόψει Μουντιάλ

Ο Ντομαγκόι Βίντα συνεχίζει να αγωνίζεται στην ΑΕΚ, αλλά η εθνική Κροατίας φέρεται να του πρότεινε θέση στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας, ενόψει του Μουντιάλ της Αμερικής, με τον έμπειρο αμυντικό να απαντάει αρνητικά.

Στα 36 του χρόνια, ο Ντομαγκόι Βίντα βρίσκεται στο τελικό στάδιο της καριέρας του και η εθνική Κροατίας του προσέφερε ρόλο βοηθού του Ζλάτκο Ντάλιτς, με έξτρα δέλεαρ τη συμμετοχή στο Μουντιάλ της Αμερικής.

Σύμφωνα με τα κροατικά Μέσα όμως, ο Κροάτης αμυντικός δεν συζήτησε καν την πρόταση της κροατικής ομοσπονδίας, αφού επιθυμεί να συνεχίσει να αγωνίζεται και μάλιστα βρίσκεται σε συζητήσεις με την ΑΕΚ για την ανανέωση του συμβολαίου του για έναν ακόμη χρόνο.