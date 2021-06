Οι Μάβερικς πέρασαν από το Λος Άντζελες (105-100) κι έστησαν στον… τοίχο τους Kλίπερς. Απίστευτο ματς από τον Λούκα Ντόντσιτς.

Οι Μάβερικς έκαναν ένα ακόμα “break” στο Λος Άντζελες. Με ηγέτη τον απίστευτο Λούκα Ντίντσιτς, επικράτησαν των Κλίπερς με 105-100) και πήραν προβάδισμα πρόκρισης (3-2).

Ο Λούκα Ντόντσιτς είχε 42 πόντους με 17/37 προσπάθειες συνολικά και 6/12 τρίποντα, συν 14 ασίστ και 8 ριμπάουντ. Ο Χάρνταγουεϊ πέτυχε 20 με 7 ριμπάουντ και καθοριστικούς πόντους στο τέλος. Η ομάδα του Ντάλας δεν είχε άλλο παίκτη με διψήφιο αριθμό πόντων.

Από τους Κλίπερς, που θέλουν νίκη τα ξημερώματα της Παρασκευής (04/06) για να στείλουν τη σειρά σε 7ο αγώνα και να μην αποκλειστούν, Τζορτζ είχε 23 πόντους με 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ 20 σημείωσε ο Λέοναρντ.

🤯 42 and 14 for LUKA in Game 5 🤯@luka7doncic becomes the 2nd player in @NBAHistory with 40+ points and 14+ assists in an #NBAPlayoffs game!



Game 6 – Fri, 9pm/et, ESPN pic.twitter.com/jtjdnk4doS