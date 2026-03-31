Ο Ντράγκαν Σάκοτα της ΑΕΚ υποψήφιος για το βραβείο του προπονητή της σεζόν στο BCL

Ο Ντράγκαν Σάκοτα είναι μέσα στους βασικούς υποψηφίους για το βραβείο του προπονητή της σεζόν στο BCL με την εντυπωσιακή πορεία που διαγράφει η ΑΕΚ να σχολιάζεται από τη διοργανώτρια, στη σχετική ανάρτηση που έκανε.

Η ΑΕΚ του Ντράγκαν Σάκοτα αποτελεί μια από τις ισχυρές ομάδες της διοργάνωσης, έχοντας ρεκόρ 6-0 στην προηγούμενη φάση του BCL. Μάλιστα καμιά άλλη ομάδα δεν κατάφερε κάτι αντίστοιχο φέτος. Το ρεκόρ της Ένωσης -εάν βάλουμε μέσα και την πρώτη φάση- είναι 11-1. Μοναδική ήττα στον προηγούμενο γύρο, όταν είχε προκριθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως εξηγεί ο λογαριασμός του BCL στα social media: «Ένα ρεκόρ 11-1 σε όλη την Κανονική Περίοδο και τη Φάση των 16, με ένα τέλειο ρεκόρ 6-0 στη Φάση των 16.

Ο ηγέτης του, ΡαϊΚουάν Γκρέι, είναι ο MVP της Φάσης των 16 και πιθανώς το μεγάλο φαβορί για να κερδίσει το βραβείο του MVP της σεζόν. Η AEK του Σάκοτα έχει επίσης τη 2η καλύτερη καθαρή βαθμολογία στο πρωτάθλημα αυτή τη σεζόν, με +16 πόντους ανά 100 κατοχές.

Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η AEK ήταν η καλύτερη ομάδα στο BCL αυτή τη σεζόν. Η ικανότητα του Ντράγκαν Σάκοτα να χτίσει μια ομάδα και να δημιουργήσει έναν δεσμό με τους οπαδούς είναι σχεδόν σίγουρα η κύρια κινητήρια δύναμη πίσω από αυτό».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Basketball Champions League (@basketballcl)

Την περασμένη σεζόν, το βραβείο κατέληξε στον Βιντορέτα της Τενερίφης, ενώ φέτος υποψήφιοι είναι και οι 8 προπονητές των ομάδων που βρίσκονται στα playoffs.