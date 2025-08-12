Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ανακοινώθηκε από τη Σεβίλλη

Παίκτης της Σεβίλλης είναι κι επίσημα ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, αφού η ισπανική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς τερματοφύλακα, με τη μορφή του δανεισμού από τη Νιούκαστλ.

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος δεν υπολογιζόταν από τη Νιούκαστλ και η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα τον απέκτησε δανεικό για έναν χρόνο, δίνοντάς του την ευκαιρία να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ισπανική La Liga.

Η ανακοίνωση της Σεβίλλης

“Η Σεβίλλη έφτασε σε συμφωνία με τη Νιούκαστλ για τον δανεισμό του Έλληνα τερματοφύλακα, Οδυσσέα Βλαχοδήμου για μια σεζόν, με τον 31χρονο να γίνεται η τρίτη μας απόκτηση αυτό το καλοκαίρι.

Γεννημένος στη Στουτγάρδη το 1994, αλλά με ελληνική υπηκοότητα, ξεκίνησε την καριέρα του στην ομώνυμη ομάδα, με την οποία έκανε το ντεμπούτο του στη Bundesliga το 2015, προτού αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό για τρεις σεζόν. Το 2018 πήρε μεταγραφή στην Μπενφίκα, όπου έπαιξε για έξι σεζόν, πραγματοποιώντας συνολικά 225 εμφανίσεις, 32 εκ των οποίων στο Champions League και 12 στο Europa League, κατακτώντας δύο πρωταθλήματα και δύο Σούπερ Καπ Πορτογαλίας.

Το 2023, ο Οδυσσέας αποκτήθηκε από την ομάδα της Premier League, Νότιγχαμ Φόρεστ, πραγματοποιώντας πέντε εμφανίσεις στην πρώτη του σεζόν. Το καλοκαίρι του 2024, πήγε στη Νιούκαστλ, όπου έκανε το ντεμπούτο του στο EFL Cup. Σε διεθνές επίπεδο, ο Οδυσσέας έπαιξε για τη Γερμανία σε επίπεδο νέων έως και κάτω των 21 ετών, κατακτώντας το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 21, προτού δηλώσει συμμετοχή στην εθνική ομάδα της Ελλάδας σε επίπεδο ανδρών, με την οποία έχει αγωνιστεί σε 48 αγώνες από το ντεμπούτο του το 2018″.